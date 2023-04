‘Aandelen in de financiële sector zijn de voorbije 15 jaar van een irrationele high naar een nog meer irrationele low gegaan. Daarom is het vandaag een uitgelezen moment voor de belegger om naar de financiële sector te kijken.’ Dat zegt Patrick Lemmens, een fondsbeheerder bij Robeco die zich al 30 jaar verdiept in de financiële aandelen.