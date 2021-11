'Gooi de klassieke oliereuzen niet overboord'

Parallel met de toenemende vraag naar alternatieve energie nemen vermogensbeheerders almaar meer producenten ervan op in hun portefeuilles. Maar klassieke energiereuzen als Total, Royal Dutch of Equinor laten ze niet links liggen. ‘Ze gaan een belangrijke rol spelen in de energietransitie.’

De snel stijgende prijzen van olie en gas zetten extra druk op een versnelde transitie naar de alternatieve energiebronnen zon, water en wind. Met hun ambitie om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden, benadrukken almaar meer landen dat ze hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkool) de komende jaren drastisch willen verminderen.

Financiële instellingen en vermogensbeheerders spelen in op die evolutie. ‘In ons klassieke-energiefonds KBC Equity Oil proberen we almaar meer alternatieve-energiespelers op te nemen’, zegt beheerder Steven Vermander. ‘Onze duurzame strategieën beleggen al enkele jaren niet meer in fossiele brandstoffen. Andere strategieën focussen almaar op meer duurzamere energiebedrijven’, zegt ook Tom Demaecker, de beheerder van Global Sustainable Equity bij DPAM.

‘Sinds enkele jaren hebben groene-energietechnologieën zoals wind- en zonne-energie in veel landen de kostpariteit doorbroken. Ze kunnen goedkoper elektriciteit opwekken dan fossiele brandstoffen’, zegt Demaecker.

Zonne-energie

‘We voorspellen de sterkste groei in zonne-energie. De vraag naar capaciteit is zo groot dat er voldoende plaats is voor nieuwe spelers. In onze ecologische fondsen hebben we behalve in projectontwikkelaars als 7C Solarparken en Solaria ook een positie in de producenten van invertoren, zoals Solaredge Technologies’, zegt Anthony Sandra, de beheerder van het KBC-fonds Equity Fund Alternative Energy. Invertoren vormen de link tussen het zonnepaneel en het elektriciteitsnetwerk. Ze zijn onontbeerlijk voor elke installatie.

Er stroomt nog altijd geld naar de klassieke- energiefondsen. Zeker met de gestegen olieprijs merken we een toegenomen interesse. Steven Vermander Fondsbeheerder KBC Equity Oil

‘Maar omdat de markt van alternatieve energie steeds competitiever wordt, is het voor veel bedrijven moeilijk nog een duidelijk concurrentievoordeel te halen. Het is belangrijk te kiezen voor de wereldspelers en zich niet te laten verleiden door kleinere opkomende bedrijven die het etiket ‘zeer beloftevol’ meekrijgen’, zeggen KBC en DPAM.

‘In onze globale strategieën hebben we bedrijven als Nibe, Kingspan en Trane. Nibe is een wereldleider in geothermische warmtepompen, die vooral in Scandinavië worden gebruikt. De penetratiegraad in Noorwegen bedraagt 47 procent. Kingspan is de wereldleider in isolatieplaten, Trane Tech in energie-efficiënte airconditioningsystemen. En dan heb je ook nog Neste, het nummer een in hernieuwbare biobrandstoffen. Neste gebruikt gebruikte plantaardige oliën (zoals frituurvet) om er hernieuwbare diesel van te maken’, zegt Demaecker.

‘In termen van rendement is windenergie op zee het aantrekkelijkste segment. Het is een complexe markt met minder concurrentie, waardoor de bedrijven nog relatief hoge marges realiseren’, zegt KBC-beheerder Sandra.

Nadelig

Als consumenten, producenten en beleggers de komende jaren almaar meer focussen op alternatieve energie, moet dat logischerwijs nadelig zijn voor de grote producenten van fossiele producenten, zoals Royal Dutch, Total, Exxon en andere. Dat blijkt niet het geval.

‘Er stroomt nog altijd geld naar de klassieke-energiefondsen. Zeker met de gestegen olieprijs merken we een toegenomen beleggersinteresse’, zegt Vermander. ‘Ons alternatieve-energiefonds had het sinds februari niet onder de markt wegens de bekoelde beleggersinteresse door de gestegen rente, de hoge waarderingen, de grondstoffentekorten en de gestegen transportkosten. Daardoor zagen we zelfs een tijdelijke uitstroom uit alternatieve energie’, zegt Sandra (KBC).

'De oliereuzen gebruiken hun indrukwekkende cashflows om veel duurzamere bedrijven te worden.'

‘Maar ook op langere termijn zijn de klassieke oliereuzen niet uitgespeeld, integendeel’, zeggen de fondsbeheerders van het BlackRock Global Sustainable Energy Fund en het Schroder ISF - Global Energy Transition Fund. Dat zijn de energiefondsen die ING België in ons land aanbiedt.

Zoals bij KBC verwijzen de energiespecialisten van BlackRock en Schroders naar grote Europese spelers als Total, Royal Dutch en Equinor, en niet naar de Amerikaanse producenten. ‘Door hun grote marktkapitalisatie zijn de gewichten van Chevron en Exxon nog altijd aanzienlijk in ons klassieke-energiefonds, maar ze zijn wel stevig onderwogen tegenover de referentie-index. Door hun grotere vervuiling en de hogere kosten van ontginning vermijden we zo veel mogelijk de schaliespelers in de VS, en al zeker de Canadese teerzandspelers, zoals Suncor Energy of Imperial Oil’, zegt KBC.

‘Europese oliereuzen als Royal Dutch, Total, Equinor, BP en ENI zijn een deel van de oplossing voor de energietransitie. Ze zijn niet het probleem voor die transitie’, zeggen de beheerders van BlackRock en Schroders. KBC verwijst onder meer naar de drijvende windtechnologie van Equinor, die zeer interessant is voor de verdere uitbouw van zeewindparken.

Waterstof

‘Vandaag wekken de Europese gas- en oliereuzen 7 gigawatt op via wind- en zonne-energie. Ze willen die capaciteit tegen 2030 optrekken naar meer dan 150 gigawatt. We verwachten ook dat die bedrijven dominante spelers gaan worden in waterstof. Ze hebben al belangrijke expertise en de capaciteit om waterstof te verwerken, te transporteren en te verdelen.’