‘Hogere inflatie wordt een gamechanger voor beleggers’

De inflatie zal de komende jaren structureel hoger liggen dan we gewoon zijn. Dat vraagt ook voor beleggers een shift in denkwijze. Niet een of andere marktindex, maar de inflatie zal de belangrijkste referentie-index worden. Zeker voor klassieke gemengde fondsen is dat een gamechanger, meent Inigo Fraser Jenkins, de strateeg van de Amerikaans vermogensbeheerder AllianceBernstein.