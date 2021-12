‘Inflatie is als het virus. Er komen nog golven.'

Met een hardnekkige inflatie én een centrale bank die de rente laag houdt, is een hele activaklasse - obligaties - ‘dood’, waarschuwt fondsenveteraan Klaus Kaldemorgen. Maar ook met aandelen kun je een portefeuille met schokdempers uitbouwen.

‘Wees maar zeker dat ik eerst in de rij zal proberen te staan voor een vaccin. Afspraak in Brussel zodra het weer kan!’, verzekerde Klaus Kaldemorgen ons exact een jaar geleden tijdens een Zoom-gesprek. Bijna was het zover: de veteraan onder de beurswatchers, sinds 1982 bij de vermogensbeheerder DWS, zou eind november de centrale gast worden op het jaarlijkse fondsenevent van De Tijd en L’Echo.

De vierde virusgolf besliste er anders over. En dus: na een diepe zucht en het intussen onvermijdelijke gesakker op de luidspreker van de laptop weer zoomen. De minzame 68-jarige Rijnlander blijft er filosofisch bij, ook bij de onrust over de nieuwe virusvariant omikron. ‘Ach, het kan op korte termijn wat extra ups & down genereren via hefboomfondsen die op de nieuwsflow handelen, maar deze vierde golf is voor beleggers niet te vergelijken met wat zich in maart 2020 afspeelde. In Duitsland is de vaccinatiegraad laag vergeleken met andere West-Europese landen. Als deze golf meer mensen ertoe aanzet zich te laten prikken, zou dat een goede zaak zijn.’

De vierde golf zal dus niet het einde zijn van de beursrally. Maar wat met de impact van de inflatieopstoot? In Duitsland staat de inflatie op het hoogste peil sinds 1992.

Klaus Kaldemorgen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de inflatie een blijvertje is, in tegenstelling tot wat velen denken. Het is zoals het virus: er komt een tweede golf. En een derde. Wat je altijd in het achterhoofd moet houden is dat inflatie geen abstract, intellectueel concept is dat alleen wie op de financiële markten bezig is aanbelangt. Inflatie is voor iedereen dagelijks zichtbaar, in de winkel, op de energiefactuur die in de bus valt en in de steeds duurdere huur.’

‘Er komen in Duitsland bijvoorbeeld straks onderhandelingen met de grote vakbonden. Duitse gepensioneerden krijgen 5 procent opslag. Wie denkt dat werknemers met minder vrede gaan nemen, die ijlt.’

U gelooft Europese centraal bankiers niet als ze stellen dat de inflatie in 2022 weer naar de doelstelling van 2 procent zal evolueren?

Kaldemorgen: ‘Dat is wishful thinking. Maar hun mantra dat er geen renteverhoging komt in 2022 is ook een politieke noodzaak. Er is de enorme pandemische factuur die gefinancierd moet worden. En dan moet de factuur voor de vergroening van de economie nog komen.’

‘De Europese overheden kunnen zich geen renteverhoging permitteren. Ook de Duitse niet. De nieuwe ‘verkeerslichtcoalitie’ heeft beloofd de belastingen niet te verhogen, maar gaat tegelijk fors investeren. Het mag duidelijk zijn dat we de ECB nog lang gaan nodig hebben als lender of last resort. De nieuwe voorzitter van de Bundesbank wacht een zware evenwichtsoefening om die boodschap aan de Duitse publieke opinie te verkopen (lacht).’

Gelet op de inflatie verlies je met obligaties reëel geld.

En dus blijft de boodschap voor de belegger: aandelen?

Kaldemorgen: ‘Ja. Een hele activaklasse, obligaties dus, is dood. Ik beleg alleen nog met korte looptijd in papier van emittenten van allerhoogste kwaliteit, zoals supranationale instellingen. Met obligaties verlies je, gelet op de inflatie, reëel geld.’

‘Bedrijven bieden in principe bescherming tegen inflatie omdat ze hun prijzen kunnen verhogen. In principe: je moet wel je huiswerk doen en bedrijven en sectoren met prijszettingsmacht uitkiezen. Consumptiegoederen en IT zijn typische voorbeelden. Te mijden zijn bedrijven waar het personeel een groot deel van de kosten uitmaakt en de verkoopprijzen in belangrijke mate gereguleerd zijn, zoals in de logistieke sector.’

Over de jongste tien jaar is het rendement van de olie- en gassector nul procent. En dat tijdens een schier onafgebroken beursrally.

Wat te denken van de olie- en gassector? Die is weer even ‘in’ nu de energieprijzen pieken.

Kaldemorgen: ‘Kijk: over de jongste tien jaar is ondanks de opleving dit jaar het rendement van de sector nul procent. En dat tijdens een schier onafgebroken beursrally. Olie- en gasbedrijven hebben een dilemma. Ofwel melken ze in een uitdoofscenario hun huidige inkomsten ten volle uit. Ofwel proberen ze de transitie te maken. Maar dan moeten ze bij de huidige lage koers - en dus hoge kapitaalkosten - fors investeren in dure projecten voor hernieuwbare energie. Dat houdt vanuit economisch standpunt geen steek. En voor mij als belegger evenmin: ik ga zelf wel in hernieuwbare energie investeren, ik heb er geen olie- en gasbedrijven voor nodig.’

‘Je kunt je als vermogensbeheerder tegenwoordig ook permitteren om níét in olie en gas te beleggen. Twintig jaren geleden was de sector in veel beursindexen incontournable. Nu is die verwaarloosbaar klein geworden.’

Goud is een goede diversificatie voor een risico dat de jongste tijd misschien wat onterecht vergeten is: geopolitieke spanningen.

‘Ook over de klassieke autobouwers heb ik mijn twijfels. Eigenlijk moeten producenten van klassieke verbrandingsmotoren zich compleet opnieuw uitvinden. Een elektrische auto heeft nog weinig te maken met mechanica, maar is eigenlijk software op wielen. Die transitie maken zal niet eenvoudig zijn.’

Op Wall Street is big tech incontournable. En de reden waarom Wall Street nu al 13 jaar beter presteert dan Europa. Is er hoop voor de chauvinistische Europese belegger?

Kaldemorgen: ‘In 2022 is er misschien hoop op beterschap. De financiële sector is de enige sector die kan profiteren van rentestijgingen, vooral als de Amerikaanse centrale bank een minder soepel beleid voert.’

‘Pas op: dan heb ik het niet zozeer over de banksector, die is in Europa te versnipperd en mist vergeleken met de Amerikaanse collega’s schaalgrootte. Wel over de verzekeringssector. En omgekeerd is big tech, doorslaggevend op Wall Street, gevoelig voor elke rentestijging omdat een groot deel van de huidige waarde op toekomstige cashflows stoelt.’

De Europese overheden kunnen zich geen renteverhoging permitteren.

En goud? Een frustrerende belegging in 2021, maar nog altijd een interessante diversificatie?

BIO

Klaus Kaldemorgen

Geboren in 1953.

Studeerde economie aan de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz.

Werkt al zijn hele loopbaan bij DWS. Begon in 1982 als beheerder van een obligatiefonds.

Groeide snel door tot hoofd aandelen bij DWS.

Werd eind jaren 90 bekend om zijn uitstekende beleggingsresultaten met het DWS Vermögensbildungs-fonds.

Beheert sinds 2011 het fonds DWS Concept Kaldemorgen, goed voor 12,2 miljard euro onder beheer.

Kaldemorgen: ‘In 2020 presteerde goud sterk. In 2021 minder, maar ik heb er dankzij de stijging van de dollar geen geld aan verloren dit jaar. Wat je in het achterhoofd moet houden is dat je goud niet per se in portefeuille moet nemen als indekking tegen inflatie. Bij elke speculatie over een renteverhoging zakt de goudprijs, omdat een staaf nu eenmaal geen coupon heeft.’

‘Goud is wel een goede diversificatie voor een risico dat de jongste tijd misschien wat onterecht vergeten is: geopolitieke spanningen. De relaties tussen de Verenigde Staten en China zijn nog altijd niet verbeterd en Taiwan blijft een potentieel risico. Het is geen basisscenario, maar net voor dit soort weinig waarschijnlijke maar potentieel extreme risico’s neem je goud in portefeuille’.

Wat is uw boodschap voor de eerder risicoschuwe belegger die de komende 20 jaar een som wil sparen voor zijn pensioen? Toch maar aandelen?

Kaldemorgen: ‘Als het écht geld is dat de belegger de volle 20 jaar kan missen: ja. Het is best om voor de portefeuille in termen van ‘clusters’ van aandelen te redeneren. De eerste cluster is technologie, in de breedste zin van het woord, voor de groeicomponent. De tweede is infrastructuur - inclusief nutsbedrijven en vastgoed - voor de stabiele cashflow en dus rendement. De derde is de defensieve cluster, onder meer gezondheidszorg en voedings- en drankproducenten. En ten slotte heb je de cyclische cluster, om in te spelen op de conjunctuurgolven.’