‘Eind vorig jaar verwachtten strategen nog dat we een slechte start van het beursjaar zouden kennen, met een herstel in de tweede jaarhelft. De kans is groot dat we het omgekeerde zullen zien en we een correctie in de tweede jaarhelft krijgen.’ Dat meent Jeremy Podger, fondsbeheerder van het wereldwijde aandelenfonds bij de vermogensbeheerder Fidelity International.