Scepsis over nettonulambities

De fondsenhuizen hebben zich op de COP26 in Glasgow geëngageerd om de economie tegen 2050 koolstofneutraal te helpen maken. Of dat lukt, is niet zeker.

De Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), die wereldwijd 450 banken en fondsenhuizen in 45 landen vertegenwoordigt, onderschreef op de COP26 in Glasgow de klimaatdoelstellingen. Samen staan ze in voor meer dan 130.000 miljard dollar aan privékapitaal.

Tot de GFANZ behoren meer dan 220 fondsenhuizen die zich in december 2020 al hadden verenigd in de Net-Zero Asset Managers (NZAM). Die groep, waartoe onder meer de internationale giganten BlackRock, Vanguard, Amundi en Robeco behoren, totaliseren een beheerd vermogen van meer dan 57.000 miljard dollar. Hun doelstellingen bestaan erin de CO₂-uitstoot van de ondernemingen waarin ze investeren met 50 procent terug te dringen om de koolstofneutraliteit te realiseren en de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius.

Er is een grote kloof tussen wat fondsen- huizen doen uitschijnen en de realisaties in hun rapporteringen. Onderzoeksbureau universal OWNER