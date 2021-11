‘We zoeken ook de verliezers van de energietransitie'

Veel fondsbeheerders zoeken permanent naar de winnaars van de energietransitie. UBS doet dat met een van zijn hedgefonds ook, maar probeert tegelijk geld te verdienen door ook op de verliezers te speculeren. Fondsbeheerder Ken Geren licht toe.

1. Welke criteria gebruikt u om de winnaars van de verliezers van de energietransitie te onderscheiden?

Ken Geren: ‘We zoeken bedrijven en sectoren die bijdragen aan de energietransitie, maar ook bedrijven die de negatieve gevolgen van de transitie zullen ondervinden. Daarvoor hebben we een eigen scoresysteem ontwikkeld dat aangeeft hoe goed of hoe slecht de onderneming overstapt naar een bedrijf met weinig CO₂-uitstoot of hoeveel het bedrijf tot de energietransitie bijdraagt.’

‘In tegenstelling tot bestaande scoresystemen kijken we niet naar het verleden maar baseren we ons op de toekomst. We kijken niet naar welke weg de bedrijven al hebben afgelegd, wel hoe ze de weg naar de energietransitie mee uittekenen. Een goed voorbeeld zijn de bedrijven die actief zijn in groene metalen. Dat zijn de metalen die noodzakelijk zijn om de energietransitie tot een goed eind te brengen.’

2. Betekent die strategie dat u maar in een beperkt aantal sectoren investeert?

Schermvullende weergave Ken Geren. ©rv

Geren: ‘Onze focus ligt op het aanbod van alternatieve energie. Sinds de lancering van de strategie zit ongeveer 70 procent van onze beleggingen in materialen, industrie en nutsbedrijven. Buiten die sectoren zijn we onder meer actief in energie, landbouw en hernieuwbare energie.’

‘In de meeste van die sectoren vinden we zowel winnaars als verliezers. De traditionele leveranciers van fossiele brandstoffen bieden doorgaans meer shortmogelijk- heden - waarbij gespeculeerd wordt op een koersdaling - maar we vinden ook grote oliebedrijven die het geld hebben om niet alleen de transitie te overleven, maar ook de verandering mee op gang te brengen.’

3. Hoe ziet de regionale verdeling van uw strategie eruit?

Geren: ‘Onze focus ligt op de VS. Ongeveer 80 procent van onze portefeuille zit in de VS. Europa staat voor 15 procent en Azië voor de rest. De geografische samenstelling is een gevolg van onze risicorendements- analyse en van onze expertise. Ze geeft niet meteen een beeld over welke regio’s de meeste voortuitgang maken op het vlak van de energietransitie.’

‘We geloven ook niet dat in de energietransitie alle regio’s gelijktijdig in dezelfde richting evolueren.’