10 miljard op weg naar aandeelhouders

In totaal keren de Belgische bedrijven die op de beurs staan dit jaar 9,95 euro aan dividenden uit. Een vijfde minder dan vorig jaar, maar die daling is alleen te wijten aan de halvering van de coupon bij AB InBev. Zonder de biermogol stijgen de winstuitkeringen met 21 procent. Twee op de drie ondernemingen die een dividendtraditie hebben, verhogen hun coupon. Het gemiddelde dividendrendement loopt op tot 3 procent netto.

Even abstractie makend van AB InBev strijken aandeelhouders dit jaar een vijfde meer dividenden op dan over het boekjaar 2017. Maar welk dividendrendement biedt het bedrijf dat u in portefeuille hebt u nu precies. Klik hier voor een volledig grafisch overzicht.

De dividendbonanza is in de eerste plaats te danken aan de sterke resultaten van beursgenoteerd België. De bedrijven wisten te weerstaan aan de handelsspanningen, de wispelturige grondstoffenprijzen, de nakende brexit en de crisis in de groeilanden. De gezamenlijke nettowinst steeg met 12,8 procent naar 12,5 miljard euro (ex AB InBev). De hogere winsten komen niet zozeer van kostenbesparingen. Twee op de drie ondernemingen slaagden erin hun omzet op te krikken.