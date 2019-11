5 favoriete aandelen van Geert Campaert

Campaert is sinds dit jaar beheerder bij Dierickx Leys Private Bank.

CHECK POINT SOFTWARE | BEVEILIGINGSSOFTWARE

Check Point is een Amerikaans softwarebedrijf dat zich specialiseert in beveiligingssoftware, firewalls en netwerkbeveiliging, voornamelijk voor bedrijven. De markt voor IT-beveiliging is een groeimarkt en Check Point is een van de grootste spelers. Een groot deel van de inkomsten is recurrent en de business is niet kapitaalintensief. We verwachten bij verdere groei dat de marges nog kunnen toenemen.

Tegen de huidige waardering van 18 keer de verwachte winst voor 2019 vinden we het aandeel interessant gewaardeerd.

EXOR | HOLDING

Exor is de holding van de Italiaanse familie Agnelli. John Elkann, kleinzoon van Gianni Agnelli, kwam in 2004 aan de leiding en heeft sindsdien een sterk trackrecord uitgebouwd en de holding getransformeerd. Met de onlangs aangekondigde fusie van Fiat Chrysler en PSA heeft Elkann opnieuw een mooie deal gerealiseerd. Exor gaat bij deze transactie ook nog een speciaal dividend van ruim 1,6 miljard euro opstrijken. Tegen de huidige waardering noteert het aandeel nog altijd met een korting van ruim 20 procent, wat te hoog is voor een kwaliteitsholding als Exor.

CAPRI HOLDINGS | MO

Capri Holdings is de nieuwe naam van het modehuis Michael Kors. De naamswijziging komt er ook na de strategiewijziging om een bredere luxegroep te worden met meerdere merken naar het voorbeeld van LVMH en Kering. Zo werden de merken Jimmy Choo en Versace onlangs overgenomen. Het merk Michael Kors heeft een paar mindere jaren achter de rug na een te snelle expansie, maar na een herstructurering lijkt het merk nu opnieuw klaar voor groei. Tegen de huidige waardering van zeven keer de verwachte winst voor 2019 vinden we het aandeel sterk ondergewaardeerd.

De terugblik Geert Campaert werkt sinds 2013 bij Dierickx Leys Private Bank. Hij startte er als analist. Sinds dit jaar is Campaert beheerder. Zijn vorige optreden dateert van 14 november 2018. Het vijftal staat op een gemiddelde winst van 1,9 procent, exclusief dividenden. Over dezelfde periode won de Stoxx600-index 13,4 procent.

BERKSHIRE HATHAWAY | HOLDING

Het conglomeraat van Warren Buffett bestaat uit sterke verzekeringsactiviteiten, een reeks interessante bedrijven met focus op de VS, een grote aandelenportefeuille en een cashvoorraad van 128 miljard dollar. We denken dat de winsten van de verzekeringen en de andere bedrijven de komende jaren verder zullen stijgen, en dat Buffett zijn cash vroeg of laat aan het werk zal zetten, ofwel voor de inkoop van eigen aandelen, ofwel voor een of meerdere grote overnames. Dit is een kwaliteitsaandeel waarvan de waardering vandaag in historisch perspectief niet duur is.

SS&C TECHNOLOGIES | FINANCIËLE SOFTWARE