5 favoriete aandelen van José Berros

José Berros beheert het fonds Echiquier Agenor. Hij zoekt zijn favoriete aandelen onder meer in de telecom- en biotechsector.

Wordline | Technologie

Worldline is actief in digitale betalingen, een structureel groeiende markt, en heeft een bedrijfsmodel dat zich op de toekomst richt en veel cash genereert waarmee het externe groei kan financieren.

Het management streeft ernaar de groep te doen groeien door overnames, zoals die van het Zwitserse Six Payments in 2018. Op termijn kan Worldline zelf een overnamedoelwit worden in de snel consoliderende sector. Het recentste wapenfeit in de sector is de overname van Total System Services door Global Payments voor 21,5 miljard dollar, wat neerkomt op 17 keer de brutobedrijfswinst (ebitda).

Sartorius Stedim | Medische apparatuur

Sartorius Stedim Biotech ontstond in 2007 na een fusie van het Duitse Sartorius en het Franse Stedim. De specialist in productieapparatuur voor farmaceutische laboratoria en biotechnologische bedrijven heeft een groot stuk van de wereldwijde markt in handen, naast de Amerikaanse bedrijven Pall en Millipore.

De terugblik José Berros beheert het fonds Echiquier Agenor, dat focust op Europese small- en midcaps. ‘Nu de groei van de wereldeconomie vertraagt, geven wij de voorkeur aan bedrijven die in elke fase van de cyclus een voorspelbare groei voorleggen.’ Zijn vorige optreden dateert van 4 augustus 2018. Het vijftal staat op een gemiddelde winst van 28,2 procent, exclusief dividenden. Over dezelfde periode verloor de Stoxx600 0,4 procent.

Sartorius profiteert van de gigantische groeitrend van biotechnologische en biosimilaire geneesmiddelen. De groep mikt op een omzet van 2,8 miljard euro in 2025. In 2018 was dat nog 1,2 miljard euro. Het huidige management heeft sinds zijn aantreden in 2003 een onberispelijk parcours afgelegd.

Diasorin | Biotech

Deze Italiaanse diagnosespecialist en fabrikant van ‘reagent kits’ voor in-vitrodiagnose heeft goed voorspelbare activiteiten (gesloten systemen, contracten met een gemiddelde looptijd van drie jaar, een groot aantal installaties enzovoort). De sterke organische groei die het bedrijf vandaag kenmerkt, zal in 2019 wellicht verder aantrekken dankzij nieuwe projecten (Liaison XS, een samenwerking met Qiagen en Beckman Coulter).

De sterke kasstroom en solide kaspositie stellen het bedrijf wellicht in staat externe groei te realiseren en een hoger dividend uit te keren.

Cellnex | Telecom

Deze Spaanse operator van telecominfrastructuur is actief in Spanje, Italië en Frankrijk en ontwikkelt zich geleidelijk tot dé consoliderende partij op de Europese markt voor telecommasten, zoals American Tower in de VS.

Het Spaanse bedrijf sloot een omvangrijke deal voor de overname van 11.000 telecommasten in Frankrijk, Italië en Zwitserland van Iliad en Salt voor 2,7 miljard euro. Daardoor zal Cellnex tegen 2027 naar verwachting in omvang zijn verdubbeld en een omzet van 1,9 miljard (tegenover 900 miljoen euro in 2018) en een ebitda van 1,3 miljard kunnen behalen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Alten | O&O

Alten is een van de Europese marktleiders in extern onderzoek en ontwikkeling (O&O) en realiseerde in 2018 een omzet van 2,3 miljard euro. Alten is volgens ons het best geleide bedrijf in de sector. Sinds de beursgang in 1996 groeit het met gemiddeld 18 procent per jaar, kende het geen enkel jaar van negatieve groei en ligt de bedrijfsmarge stabiel rond 10 procent.

Het Franse bedrijf, dat onlangs hoger koerste dankzij de overname van zijn voornaamste concurrent door Cap Gemini, blijft wellicht op eigen kracht 7 à 8 procent groei per jaar realiseren. Alten kan die groei aanvullen met kleine overnames.