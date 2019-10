5 favoriete aandelen van Raphael Ursi

De vijf favoriete aandelen van Raphael Ursi, de managing partner van Invest4Growth AM.

Melexis | Autochips

De autosector lijdt wereldwijd al 1,5 jaar onder dalende verkopen door de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, strengere uitstootnormen en uitstelgedrag van consumenten. Ook het Belgische Melexis ziet voor het eerst in tien jaar de omzet dalen. Het is onduidelijk wanneer de verkopen weer stijgen, maar Melexis is kerngezond en blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling. Melexis zal volop profiteren wanneer de automarkt een herstel inzet. Dankzij de toenemende elektronica in wagens en nieuwe potentiële afzetmarkten in medische apparatuur en consumentenelektronica is Melexis ook aantrekkelijk op de lange termijn.

Inditex | Kleding

de terugblik De terugblik Raphael Ursi is managing partner bij Invest4Growth Asset Management. Eerder werkte hij voor ING en Deutsche Bank. De vorige favorietenselectie uit 20 oktober 2018 staat op een gemiddelde winst van 6,6 procent, exclusief dividenden en omgerekend naar euro. Over dezelfde periode won de Stoxx600-index 8 procent.

Inditex, de Spaanse gigant achter Zara, heeft een uniek bedrijfsmodel met betaalbare mode en een snelle rotatie van de collecties. Na een wereldwijde expansie van zijn winkelnetwerk heeft Inditex sterk ingezet op online verkoop. Het afgelopen jaar zijn er netto geen winkels bijgekomen, maar gaat de voorkeur naar grotere winkels op toplocaties. De online verkoop heeft een sterke groei gerealiseerd (meer dan 12% van de groepsomzet). Dankzij een strikte kostencontrole en een sterk bedrijfsmodel blijft Inditex uiterst rendabel met aantrekkelijke groeiperspectieven.

Accenture | IT-diensten

De specialist in consulting en IT-services kent al jaren een aantrekkelijke groei. Accenture profiteert van tendensen zoals de digitalisering van de economie, wat kansen biedt voor cloudtoepassingen, beveiliging en artificiële intelligentie. Wereldwijd hebben bedrijven hulp nodig om hun organisatie aan te passen aan die digitale transformatie. Het voordeel voor Accenture is dat de groei structureel en breed gedragen is, over alle sectoren heen. Ook voor 2020 verwacht het bedrijf een groei van de omzet, de marges en de winst. Het aandeel is niet goedkoop, maar dat is verantwoord.

Roche | Farma

Roche, de Zwitserse marktleider in oncologie, boekte een uitstekend resultaat over de eerste negen maanden van het jaar. Met dank aan de goede verkopen van Ocrevus (multiple sclerose), Hemlibra (bloedarmoede) en de kankermedicijnen Tecentriq, Perjeta en Avastin. De verkoop van de nieuwe medicijnen compenseerde ruimschoots de daling bij oudere medicijnen. Dankzij nieuwe medicijnen zagen we de afgelopen twee jaar de groei versnellen. Ook voor de toekomst oogt de pijplijn beloftevol, terwijl de waardering met een koers-winstverhouding van 17 aantrekkelijk is.

Intuit | Software

Intuit is gespecialiseerd in software voor de boekhouding en de fiscaliteit van kmo’s en zelfstandigen. Het bedrijf kende de afgelopen jaren een sterke groei. In 2019 groeide de omzet met 13 procent tot bijna 7 miljard dollar, met een operationele winstmarge van 53 procent. Het bedrijf investeert in artificiële intelligentie om de efficiëntie van het productaanbod en de cliëntendiensten te verbeteren. Dat leidt tot meer tevreden cliënten, wat de omzetgroei moet versnellen en de winstmarge verbeteren. Door het beursblad Barron’s gelauwerd als het vierde meest duurzame bedrijf in de VS.