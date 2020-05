83 procent van huurinkomsten Qrf ter discussie door lockdown

De totale vastgoedportefeuille van Qrf omvat 116 vastgoedentiteiten verspreid over 41 locaties. Van deze 116 entiteiten zijn 86 verhuurde locaties onderhevig aan de overheidsmaatregelen (meestal sluiting) in Belgiƫ of Nederland. Die vertegenwoordigen 83 procent van de maandelijkse huuropbrengst, ofwel 850.000 euro per maand.