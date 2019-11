Aandelenmarkten beleven eindejaarsrally

Zowel in Europa als de VS zijn de beurzen de jongste dagen flink gestegen. Wall Street bereikte zelfs een recordhoogte. Zullen de aandelenmarkten verder stijgen en moeten beleggers hun portefeuille aanpassen?

De aandelenmarkten genieten van een eindejaarsrally. De EuroStoxx50 sloot dinsdag op het hoogste peil in twee jaar. De Bel20 steeg naar het hoogste niveau sinds april en eindigde amper 0,2 procent onder zijn jaarhoogtepunt.

Waarom stijgen de aandelenmarkten?

‘De belangrijkste drie risico’s voor de aandelenmarkten zijn gedaald’, zegt KBC-beleggingsstrateeg Dirk Thiels. ‘Er is optimisme dat de VS en China gauw een handelsakkoord sluiten, de brexit is vooruitgeschoven en de beoordeling van de economie verbetert. Er zijn aanwijzingen dat de verwerkende nijverheid uitbodemt en recente cijfers van de Amerikaanse groei en arbeidsmarkt waren beter dan verwacht.’

Het Amerikaans-Chinese conflict heeft het voorbije jaar de groei van de wereldeconomie doen dalen tot het laagste peil sinds de financiële crisis van tien jaar geleden. Een handelsakkoord zou de groeivooruitzichten weer doen verbeteren.

Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, zegt dat ook de centrale banken helpen. ‘De Europese Centrale Bank hervatte op 1 november haar obligatieaankopen en de Amerikaanse centrale bank koopt kortlopend overheidspapier. De centrale banken pompen weer miljarden in het systeem.’

Overdrijven de beurzen?

Wij verwachten geen recessie. Dirk Thiels KBC-beleggingsstrateeg

‘Het is snel gegaan’, onderstrepen de specialisten van KBC en BNP Paribas Fortis. Thiels: ‘Ofwel verbetert de economie en zitten we op het goede spoor. Ofwel blijft de economie zwak en hebben we een serieuze correctie voor de boeg. We hebben een iets sterkere economie nodig dan wij verwachten om de winstprognoses van analisten te halen.’

Gijsels waarschuwt dat de VS en China wellicht geen volledig akkoord bereiken omdat ze van mening blijven verschillen over heikele punten als technologie, staatssteun en intellectuele eigendom. Hij voegt eraan toe dat de economische fundamentals ‘niet fantastisch’ zijn. ‘De Amerikaanse bedrijfswinsten waren in het derde kwartaal iets beter dan verwacht maar niet fameus.’

Frank Vranken, hoofdstrateeg van de vermogensbeheerder Puilaetco Dewaay, gelooft dat de recente beursklim vooral te danken aan het herstel van het vertrouwen. ‘2019 is een jaar van stijgende koers-winstverhoudingen en daarmee het spiegelbeeld van 2018.’ Hoe hoger de koerswinstverhouding, hoe duurder een aandeel. ‘Dit is een sprong in het ongewisse.’

Zullen de aandelenmarkten blijven stijgen?

‘Wij verwachten geen recessie’, onderstreept Thiels. ‘Een correctie van de beurzen is mogelijk, maar we verwachten geen berenmarkt.’ Analisten spreken van een correctie als de beurzen met minstens 10 procent dalen. Voor een berenmarkt moeten de aandelenmarkten met minstens 20 procent dalen.

Vranken merkt op dat beleggers veel cash hebben en dat november en december meestal goede maanden zijn voor de beurs. Over volgend jaar is hij wat voorzichtiger. ‘2020 wordt wellicht een volatiel jaar, onder meer door de presidentsverkiezingen in de VS. De groei van de bedrijfswinsten zal wellicht kleiner zijn dan 10 procent. Dat is minder dan het langetermijngemidelde van 12 procent.’

Wat is de beste beleggingsstrategie?

Een terugval kan het sein zijn om nog wat aandelen te kopen. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis heeft het gewicht van aandelen in de portefeuilles een beetje verhoogd en belegt iets meer dan normaal op de beurs. ‘Een terugval kan het sein zijn om nog wat aandelen te kopen’, zegt Gijsels. ‘We kijken naar banken, autoproducenten en cyclische aandelen.’

Bij KBC blijft het gewicht van aandelen in de portefeuilles licht onder het normale niveau. ‘We verkiezen Amerikaanse en relatief defensieve aandelen. We hebben onze cashpositie afgebouwd ten voordele van bedrijfsobligaties omdat het renteverschil tegenover staatsobligaties wat is toegenomen’, zegt Thiels.