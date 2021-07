Akkoord over hogere olieproductie

Het oliekartel Opec en zijn partnerlanden (Opec+) hebben een akkoord bereikt om de olieproductie gevoelig op te trekken, nu de conjunctuur aantrekt.

Vanaf augustus zal de olie-alliantie haar dagelijkse productie opvoeren tot maandelijks 400.000 vaten (van elk 159 liter), deelde de Opec zondag mee, na een online vergadering van de ministers van de olieproducerende landen. Vanaf mei 2022 wordt er nog eens 1,6 miljoen vaten aan olie extra geproduceerd.

Het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), dat twee weken geleden een akkoord nog in de weg stond, is daarmee van tafel.

De VAE hadden erop aangedrongen dat ze hun eigen productieniveau mochten optrekken. Daar stemt Riyad nu deels mee in. 'Consensus bereiken is een kunst', vatte de Saoedische minister van Energie, kroonprins Abdulaziz bin Salman, het samen.

In december wordt de situatie opnieuw bekeken.

De Saoedi's huiverden voor een te forse verhoging van de olieproductie omdat dit de herwonnen productiediscipline op de helling dreigde te zetten. Het kartel produceert vergeleken met de start van de pandemie nog altijd een stuk minder vaten per dag (zie grafiek), ook al is de vraag door een in rotvaart herstellende wereldeconomie sterk toegenomen.

De gevolgen voor de gebruikers van stookolie en chauffeurs vallen nog af te wachten.

In België is de prijs voor benzine naar het hoogste peil sinds 2014 gestegen. Ook in de Verenigde Staten is het bij een recordvraag naar benzine zeven jaar geleden dat de gemiddelde prijs aan de pomp nog zo hoog lag.