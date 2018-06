Amateurbelegger gokte 'per ongeluk' met 6,6 miljard dollar

De Franse daytrader Haroune Troaré en zijn broker Valbury Capital zijn vorig jaar aan een ramp ontsnapt toen Traoré plotseling in één dag voor 6,6 miljard dollar (5,7 miljard euro) posities in Amerikaanse en Europese futures innam.

Specialisten in Parijs en Londen vragen zich af hoe het mogelijk was dat Traoré, die amper 20.000 euro op zijn handelsrekening had staan toch voor miljarden euro’s tegelijkertijd kon handelen.