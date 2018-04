Amazon meer waard dan Alphabet

Puike groeicijfers stuwden de Amerikaanse e-commercegigant Amazon naar recordhoogtes. Dankzij die koers is Amazon nu het op één na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf op aarde, na Apple.

De Amerikaanse techreus Amazon verraste donderdag nabeurs met erg sterke kwartaalcijfers . De omzet bedroeg in het eerste kwartaal van 2018 51,04 miljard dollar, een jaar-op-jaarstijging met 43 procent.

Ook de nettowinst lag hoger dan de analistenverwachtingen. Hij klokte af op 1,63 miljard dollar of 3,27 dollar per aandeel. Dat is ruim een verdubbeling op jaarbasis en aanzienlijk meer dan analisten verwachtten.