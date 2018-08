Analisten verwachten stevige omzetdaling bij Agfa

Met een verwachte 287 miljoen euro omzet is Agfa Graphics de grootste divisie. De afdeling heeft de prijzen voor prepress printplaten wereldwijd verhoogd in een reactie op hogere aluminiumkosten. Maar die prijsverhogingen vonden pas eind mei plaats, dus diep in het tweede kwartaal. 'Afhankelijk van het contract, de markt en de regio spreken we over prijsverhogingen van 10 procent', zegt KBC Securities-analist Guy Sips.