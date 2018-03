Bekaert verdwijnt uit Bel20 voor overnameprooi Ablynx

Onverwacht wordt de Bel20 alsnog herschikt. Op maandag 19 maart moet Bekaert plaats ruimen voor Ablynx. ‘Een strikte toepassing van de regels’, aldus Vincent Van Dessel, de CEO van Euronext Brussel.

In de rangschikking van de selecteerbare bedrijven op basis van de marktkapitalisatie van de ‘free float’ – de vrij verhandelbare aandelen – is Bekaert teruggezakt tot de 25ste plaats. Daarmee valt de staaldraadverwerker, die vorig jaar serieuze klappen kreeg op de beurs, uit de boot. ‘De regel zegt dat tot positie 18 bedrijven automatisch deel uitmaken van de Bel20’, aldus Van Dessel. Ter info: de rangschikking is opgesteld op basis van de slotkoersen van 23 februari.

Sommigen hadden verwacht dat de Boël-holding Sofina baan zou moeten ruimen, op basis van de afgenomen omloopsnelheid, maar dat gebeurt dus niet. Met zijn 18de plaats staat Sofina wel op de grens.

Schermvullende weergave Vincent Van Dessel ©Dries Luyten

De strikte toepassing van de top18-regel verklaart waarom Ablynx wordt opgenomen in de Bel20. Het Gentse biotechbedrijf is dankzij een stevige koersklim beland op plaats 15. Dat de Franse farmareus Sanofi binnen een afzienbare tijd Ablynx zal overnemen voor 3,9 miljard euro, is daarbij van geen tel. Het bod is nog niet uitgebracht en de uitkomst is evenmin bekend. ‘Je weet nooit wat er kan gebeuren’, werpt Van Dessel op. ‘Pas als het bod slaagt, zal Ablynx uit de index verdwijnen.’

Als dat gebeurt, zijn momenteel Argenx en Melexis de bedrijven die het eerst in aanmerking komen voor een zitje in de Bel20. Dat kan de komende maanden echter veranderen in functie van de koersevolutie of andere elementen. De eerstvolgende kwartaalsherziening van de index gebeurt in juli op basis van de slotstanden op de laatste vrijdag van mei. Daarna is het wachten tot september, wanneer een nieuwe rangschikking wordt opgemaakt rekening houdend met de slotkoersen van de laatste vrijdag van augustus.

'Andere zaken prioriteit'