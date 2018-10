Bel20-bedrijven 14 miljard euro lichter in één week

De Brusselse beurs beleefde zijn slechtste beursweek in 2,5 jaar.

De Bel20-index van de beurs van Brussel verloor in vijf dagen tijd 4,9 procent. Het is van februari 2016 geleden dat de index zo’n uppercut kreeg. De totale beurswaarde van de belangrijkste 20 Brusselse aandelen slonk met 14 miljard euro. Dat komt overeen met de gezamenlijke beurswaarde van Colruyt en Proximus.

De Brusselse beurs werd de voorbije week meegesleurd in een wereldwijde verkoopgolf. Een giftige cocktail van zorgen over handelsconflicten, de brexit, de Italiaanse begroting en de oplopende Amerikaanse rente deed angstige beleggers massaal op de verkoopknop duwen.

Hersteldag?

Gisteren zag het er lang naar uit dat de beurs van een hersteldag kon genieten. Maar bij de slotbel sloten de Europese beurzen uiteindelijk met een half procent verlies. Ook de Bel20 speelde een initiële dagwinst van meer dan 1 procent bijna volledig kwijt. Dat wijst erop dat de zenuwen van de beleggers hooggespannen zijn.

Bij de vorige gelijkaardige verkoopgolf begin 2016 zette de vrees voor een harde landing van de Chinese economie de verkoopgolf in gang. Achteraf gezien bleek die vrees ongegrond.

Ook vandaag is de vraag van 1 miljoen of de beurzen aan het begin van een fundamentele ommekeer naar beneden staan, dan wel of dit slechts een tijdelijke correctie is na een jarenlange beurshausse. Een uitgebreide rondvraag van De Tijd leert dat beursstrategen eerder het laatste denken.

Ook met tegenwind kan je vooruit fietsen. De trend blijft positief. Guy lerminiaux degroof Petercam am

‘Dit is een gezonde, normale correctie’, zegt Steven Vandepitte, beleggingsstrateeg van ING. ‘We verwachten geen recessie in de nabije toekomst.’ Zolang de wereldeconomie niet in een recessie belandt, hoeven beleggers zich niet al te veel zorgen te maken, luidt de redenering.