Bel20 boekt stevige remonte

Crisis, welke crisis? Beleggers kregen woensdag een opgeklaard beursklimaat geserveerd, op een bedje van lovende analistenrapporten en sterke bedrijfsresultaten.

Zaten beleggers dinsdag nog in een kramp, dan was het woensdag na het herstel van Wall Street weer 'business as usual'. De Bel20 trok een spurt van 2,45 procent en piekte zelfs even op de drempel van 4.000 punten. Terwijl dinsdag de hele barometer met uitzondering van Bekaert rood kleurde, was de 'heatmap' dit keer collectief groen.

De dagwinst van 2,45 procent is overigens de beste prestatie van de Bel20 sinds 24 april 2017, daags nadat Emmanuel Macron als sterkste kandidaat uit de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen kwam.

Wall Street kende dinsdag al een remonte en ging woensdag op zijn elan door. Na drie uur handel noteerde de Dow Jones met 1,1 procent winst.

Kooplijst

Binnen de Bel20 was de belangrijkste stijger Galapagos . Het biofarmabedrijf schoot 5,5 procent hoger nadat er in de twee voorgaande sessies meer dan 7 procent was af gegaan.

De op een na grootste winst was voor Bpost . Morgan Stanley verhoogt in een update over de Europese postbedrijven het koersdoel van 26 naar 31 euro en zet de Belgische postbode op de kooplijst. Dit vooral in reactie op de stevige prijsverhoging voor de postzegel. 'Samen met de geringe looninflatie rekenen we nu voor 2019 op een winst per aandeel van 2,08 euro, 14 procent meer dan de consensus', schreef analiste Penelope Butcher. Bpost klom bij een stevige handel 4,8 procent naar 27,56 euro, een record.

Melexis ging na de sterke jaarresultaten en dito vooruitzichten 9,6 procent hoger naar 90 euro. Wie de specialist in autochips tijdens de kortstondige verkooppaniek 24 uur geleden tijdens de verkoopgolf aan 72 euro oppikte, heeft nu een snelle winst van 26 procent.

KBC Securities verhoogt in reactie op de sterke vooruitzichten het koersdoel tot 100 euro, het advies blijft logischerwijs 'kopen'. Gelet op de sterke outlook rekent analist Guy Sips nu op een omzet van 580 miljoen euro over 2018, 13 procent meer dan afgelopen jaar. De bedrijfswinst ziet hij uitkomen op 147,3 miljoen, de nettowinst op 126,3 miljoen of 3,13 euro per aandeel.

Terugkeer

Fagron , de toeleverancier van de medische sector, koerste 17,1 procent hoger op 12,19 euro. Bij de jaarcijfers toonden analisten zich vooral tevreden over de sterke prestatie in Brazilië, met een organische groei van 4,6 procent. Maar vooral: in de terugkeer van een dividend, hoe symbolisch ook met een bruto 10 cent, zien ze een duidelijk signaal van vertrouwen. Pro memorie: begin 2016 moest Fagron nog een noodinjectie van 220 miljoen krijgen omdat de groep door enkele verkeerd ingeschatte overnames in de Verenigde Staten onder de schulden dreigde te bezwijken.

Degroof Petercam schroeft het advies voor Fagron op naar 'kopen'. 'De organische groei zonder wisselkoersimpact was wat we hadden verwacht en wijst op een versnelling van de groei in de loop van het jaar,' concludeert analist Frank Claassen. 'We verwachten meer groei van de omzet en de winstgevendheid in 2018. De cijfers voor de tweede jaarhelft onderstrepen de stevige cashflow. Wichita (de grote fabriek voor steriele bereidingen die de komende jaren de groei in de Verenigde Staten moet schragen, red.) lijkt relatief traag op gang te komen, vergeleken met de verwachtingen. Maar het risico van een grote teleurstelling op korte termijn is verkleind nadat de gemiddelde analistenverwachting is teruggeschroefd.'

Claassen rekent op een verdere versnelling van de organische omzetgroei tot 4 à 5 procent per jaar. Omdat dit volgens hem zal samenvallen met een verbetering van de winstmarge en het aandeel na de recente terugval weer aantrekkelijk geprijsd is, trekt hij zijn advies op. Het koersdoel over zes maanden stijgt van 11,5 naar 13 euro.

Singapore

Een andere forse stijger was Curetis . De Duitse producent van zaklabo's voor snelle diagnoses, een concurrent van Biocartis, verloor sinds midden vorig week bijna 14 procent. De zwaarste klap (-7,9%) kwam dinsdag toen Curetis met een ontgoochelende update over 2017 kwam. Het aantal geïnstalleerde Unyvero-labo's bleef steken op 175, ruim onder de aanvankelijk beoogde 200.