‘Beleggers zijn te positief over WDP en te negatief over Qrf'

Niet alleen e-commerce maar ook het trackrecord en het beleggerssentiment verklaren de sterke uiteenlopende prestaties van de Belgische vastgoedaandelen.

De beurskoers van Qrf , de specialist in stedelijk winkelvastgoed, is dinsdag gedaald naar een historisch dieptepunt. Het aandeel noteert 30,5 procent lager dan begin dit jaar. WDP daarentegen, de specialist in logistiek vastgoed, noteert 30,2 procent hoger dan begin dit jaar.

Het is volgens specialisten iets te eenvoudig om uit dat grote verschil te besluiten dat Qrf de verliezer is van e-commerce en WDP de winnaar. Mensen shoppen meer online en minder in een winkel. Tegelijk zijn er meer magazijnen nodig voor de opslag en de distributie van pakjes.

Alexander Makar, analist van KBC Securities, merkt op dat Qrf zich in een catch 22-situatie (onoplosbare situatie) bevindt. ‘Qrf heeft een hoge schuldgraad. Aangezien de beurskoers laag is, kan het moeilijk een kapitaalverhoging doen. Qrf kan de schuld alleen afbouwen door activa te verkopen. Maar dat zou negatief zijn voor de huurinkomsten. De zwakke vooruitzichten voor 2018 en 2019 wegen zwaarder dan de impact van e-commerce.’

Analist Gert De Mesure signaleert dat vrederechters een uitspraak moeten doen over de vernieuwing van huurcontracten die goed zijn voor 9,4 procent van de huurinkomsten van Qrf. ‘De onzekerheid weegt op de koers. Zoals dikwijls bij beleggers: they like you or they don’t. Beleggers houden van WDP en niet van Qrf. Maar ze overdrijven: ze zijn te positief over WDP en te negatief over Qrf.’

Beleggers houden bij WDP rekening met de sterke prestaties van de voorbije jaren, zegt De Mesure. ‘WDP keert 80 procent van zijn winst uit als dividend. Maar beleggers kunnen kiezen tussen een dividend in cash of in aandelen. Daardoor blijft 50 procent van de winst in het bedrijf en kan WDP groeien. Bovendien zitten WDP en Montea op de eerste rij als vastgoedmakelaars bellen.’

Makar zit op dezelfde golflengte. ‘De groei van WDP komt niet alleen van e-commerce. Een belangrijk deel van de groei komt uit Roemenië. WDP heeft zijn groeiprognose naar boven herzien en heeft het momentum mee.’

Ook de beurskoers van Montea, dat in hetzelfde segment actief is als WDP, is flink gestegen. ‘Maar de beurskapitalisatie van Montea is kleiner dan die van WDP. Daardoor is Montea te klein voor sommige institutionele beleggers.’

Aangezien vastgoedvennootschappen doorgaans een relatief hoog dividend uitkeren, zijn vastgoedaandelen gevoelig voor renteschommelingen. Economen verwachten dat de afbouw van de stimulus van de Europese Centrale Bank de langetermijnrente zal doen stijgen.

Een stijging van de langetermijnrente met 50 basispunten heeft volgens De Mesure een negatieve impact van 8 à 9 procent op de beurskoers. Makar maakt zich voor het komende jaar geen grote zorgen. ‘De balansen zijn zeer sterk en de ECB zal pas eind 2019 de rente verhogen. Ik verwacht niet meteen een schok op de nettoactiefwaarde, onder meer omdat we slechts stapsgewijze renteverhogingen verwachten.’

De Mesure vindt de kleinere vastgoedaandelen Qrf, Ascencio, Home Invest en Warehouses Estates aantrekkelijk. ‘Ze zijn relatief goedkoop en daarom minder kwetsbaar voor een koersdaling.’