Beleggingsbladen passen voor beursnieuwkomer Nyxoah

Nyxoah, het medtechbedrijf dat een technologie ontwikkelt om slaapapneu te bestrijden, noteert normaal vanaf vrijdag op Euronext Brussel. De groep die werd opgericht door voorzitter Robert Taub wil 3,8 miljoen nieuwe aandelen uitgeven tegen 14 à 17 euro per stuk. De omvang van de beursgang kan oplopen tot 79 miljoen euro, goed voor een potentiële beurswaarde van 368 miljoen euro. Nyxoah maakte dinsdagavond bekend dat het aandelenaanbod al 'meerdere keren' is overingeschreven , zelfs aan de bovenkant van de prijsvork.

Gok

Op veel enthousiasme bij de beleggingsbladen kan Nyxoah evenwel niet rekenen. 'Het feit dat Nyxoah momenteel teert op één apparaat, dat zijn deugdelijkheid nog moet bewijzen, blijft een risico. Het aandeel is een gok op het succes van de lopende studies, een uitkomst die nog altijd onzeker is. We zouden niet meteen intekenen', oordeelt De Belegger. Het weekblad plaatst het aandeel bij risicorating 4. Op de schaal van De Belegger is dat het hoogste risico.

Nyxoah ontwikkelde een chip, Genio, die zo groot is als een muntstuk en die met een insnijding onder de kin wordt ingebracht. De patiënt kleeft voor het slapengaan onder de kin een patch die het implantaat activeert. Dat stimuleert de tongspieren, waardoor de luchtweg vrij blijft. 'De technologie heeft een CE-markering en wordt sinds juli in Duitsland gecommercialiseerd. Dat is echter geen bewijs van klinische werkzaamheid', zegt De Belegger. Nyxoah voert momenteel drie studies uit, waaronder een in de VS. De eerste resultaten worden in 2021-2022 verwacht.