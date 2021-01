Belgen vinden massaal weg naar beurs

De handel in Belgische aandelen is vorig jaar met een derde toegenomen. De dip op de markten na de corona-uitbraak, de toegenomen vrije tijd door de lockdowns en het grotere spaarvermogen deden velen de stap naar de beurs zetten.

De Belg heeft de beurs herontdekt. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2020 kochten de Belgische gezinnen voor 5,9 miljard euro aandelen bij. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. In 2019 verkochten de particulieren nog voor netto 1,3 miljard euro aandelen.

De koopwoede vertaalt zich in een razenddrukke handel op de beurs. Het aantal transacties in Belgische aandelen steeg vorig jaar met 33,5 procent naar 24,7 miljoen. Maart was de drukste maand, toen de corona-uitbraak de Bel20-index 40 procent deed kelderen.