Belgische Robinhoods verkennen de beurs

In de VS noemt men ze Robinhoods: jonge beleggers die van de coronacrash gebruikmaken om hun eerste stappen te zetten op de beurs. Ook in België staat een nieuwe generatie beleggers recht. Ze investeren snel, vinnig en hoogtechnologisch, maar ook opvallend doordacht, met oog voor de risico’s. ‘Dit is ons moment.’

Wie zijn ze, waarom beleggen ze en welke aandelen kiezen ze?

Mathieu Cockuyt (27): ‘Ik tekende in op nieuwkomer Hyloris'

Woont in Gent, behaalde een master in criminologie en is stafmedewerker bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

'De krantenberichten half maart over de kelderende beurzen hebben me de stap naar de beurs doen zetten. Het aanmaken van een account via Bolero duurde langer dan ik had verwacht. Daardoor ben ik pas midden april ingestapt. Ik ben sociaal-cultureel geëngageerd en beschik allicht niet over het typische beleggersprofiel. Maar ik geloof - om het met een boutade te zeggen - in de beurs als ontmoetingsplek tussen mensen die wel ideeën hebben maar geen geld en mensen die wel geld hebben maar geen ideeën (lacht). De gedachte dat je investeert in innovatie en tegelijk je spaargeld aan het werk zet, deed me overstag gaan. Dat kunnen we als maatschappij na corona meer dan ooit gebruiken.'

'Ik kijk naar aandelen die sterk getroffen zijn door het coronavirus, maar op langere termijn goede fundamenten hebben zoals Basic-Fit, Kinepolis, verhuurders van winkelpanden en baggerbedrijven. In tweede instantie volg ik de trend van technologie en biotech. Ik heb aandelen in Argenx en ASMI en onlangs tekende ik in op de beursnieuwkomer Hyloris.'

Margaux Millecamp (20): ‘Bijkopen zal nog niet voor meteen zijn'

Schermvullende weergave Margaux Millecamp

Afkomstig uit Roeselare, studeert handelsingenieur aan de KU Leuven, aangesloten bij de financiële studentenclub Capitant.

'Ik beleg nu ongeveer een jaar, maar de coronacrisis heeft me veel actiever doen handelen. Mijn langetermijnstrategie ruimde plaats voor opportuniteiten op de korte termijn. Heel wat bedrijven die vermoedelijk zouden profiteren van deze crisis waren immers meegesleurd in de initiële paniekreactie en werden te hard afgestraft. Intussen betwijfel ik sterk of we echt van de coronacrisis en de gevolgen af zijn. Daarom heb ik al mijn ‘coronabeleggingen’ op de korte termijn weer van de hand gedaan. Ik houd wel nog de waarde-aandelen aan die ik in het begin van de crisis had gekocht en verwacht ook dat zij het in de toekomst goed doen. Bijkopen zal nog niet voor meteen zijn.'

'Op het hoogtepunt van de coronacrisis kocht ik bedrijven waar ik in geloofde en die naar mijn aanvoelen veel te zware klappen hadden gekregen. Ik heb het over onder meer Barco, Aedifica en Galapagos. Daarnaast speurde ik naar ‘coronawinnaars’, aandelen die rechtstreeks winnen bij het virus, zoals Colruyt en Netflix. Maar die verkocht ik dus weer zodra ik het beoogde rendement behaald had.'

Pieter Braeckman (22): ‘Ik geloof stellig in duurzaam beleggen'

Afkomstig uit Wetteren, studeert rechten in Gent, mikt op een carrière als bedrijfsrevisor bij een consultancyfirma uit de ‘big four’.



'Ik ben ervan overtuigd dat individuele investeringsbeslissingen belangrijk zijn om de maatschappij te vormen. Ik geloof stellig in duurzaam investeren. Hoewel ik alleen niets kan veranderen, kunnen massale individuele investeringen in duurzame bedrijven misschien wel iets veranderen in het bedrijfsleven. Om die reden investeer ik bijvoorbeeld, zelfs als het vanuit individueel oogpunt een opportuniteit vormt, niet in vervuilende oliebedrijven. Bij het kiezen van aandelen maak ik vooral gebruik van een fundamentele analyse: de balans, de cashflow en de verslagen van analisten. Op die manier kwam ik bijvoorbeeld VGP op het spoor, dat mij voorlopig ook een zeer mooi rendement oplevert.

Schermvullende weergave Pieter Braeckman

Voorts beleg ik vooral in aandelen, maar ik heb in mijn portefeuille ook een tracker die een ‘global clean energy index’ volgt. Die laatste heb ik aan mijn portfolio toegevoegd, opnieuw omdat ik duurzaam beleggen belangrijk vind. Ik ben begonnen met AB Inbev en Argenx. Vervolgens heb ik geprobeerd mijn portfolio wat te diversifiëren, met Galapagos, VGP, PostNL, Veolia Environnement en de hierboven vermelde tracker.'

Dries De Mey (22): 'Ernstig met mijn toekomst bezig'

Afkomstig uit Veerle-Laakdal, studeert handelswetenschappen aan de Universiteit Hasselt, specialiseert zich in Supply Chain Management.



Ik heb mijn eigen spaargeld, van mijn bijbaantje en verjaardagsgeld, belegd in enkele fondsen van BNP Paribas. Dries De Mey

'Ik ben onlangs begonnen met mijn eigen spaargeld te beleggen. Dat komt door de lagere beurskoers, maar vooral omdat ik klaar ben actief met mijn toekomst bezig te zijn. Mijn afstuderen, het vooruitzicht op mijn vervolgstudie aan de Vlerick Business School en het plotse overlijden van mijn vader half januari dit jaar zijn triggers die me wakker schudden om ernstiger bezig te zijn met mijn toekomst. Bewust en actief spaargeld activeren is daar een onmisbaar onderdeel van.'

'Ik heb mijn eigen spaargeld, van mijn bijbaantje en verjaardagsgeld, belegd in enkele fondsen van BNP Paribas. Disruptieve technologieën kunnen voor de grootste verrassingen zorgen. Ik ben ook geïnteresseerd in drinkwater en gezondheidszorg. Over het algemeen verwacht ik dat de fondsen van BNP Paribas een geweldige groei gaan doormaken. Ik hoop dat ze een ambitieuze 10 procent aantikken, maar als dat niet zo is, heb ik nog meer dan tijd genoeg ze verder te laten groeien.'

Romina Verwichte (35): ‘Hoog tijd voor feminisme op de beurs'

Schermvullende weergave

Afkomstig uit Sint-Laureins, bediende, moeder van twee dochters, Instagram-blogster @bigcitylifeblog.



'In september ga ik aan de slag als zelfstandige in bijberoep en lanceer ik een cursus over ‘vrouwen en financiën’. Tijdens mijn research stuitte ik op artikels over beleggen en dat wekte mijn interesse. Intussen ben ik onze gezinsfinanciën aan het budgetteren en plan ik mijn eerste stappen op de beurs. De reden is eenvoudig: minder geld verliezen dan als ik ons spaargeld parkeer op een spaarboekje. Mijn ouders waren arbeiders en hebben enorm hard gewerkt. Maar ze leefden van loonstrook naar loonstrook. Mijn wens voor mijn gezin is een grotere financiële onafhankelijkheid.'

'Ik wil bewust kiezen voor bedrijven die vrouwen empoweren. Intussen heeft bijna 9 op de 10 bedrijven een vrouw in het hoger management. Toch bestaat slechts 6,6 procent van de CEO’s in de S&P 500 uit vrouwen. Er is dus nog sprake van een genderkloof, niet het minst op de beurs. Hoog tijd dat er wat feminisme in de aandelenmarkten kruipt. Ik wil me daarom vooral toeleggen op bedrijven die diversiteit hoog in het vaandel dragen.'

Jeffrey Vanfroyenhoven (23): ‘Via een kleine investering bijleren'

Afkomstig uit Linter, masterstudent bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, heeft een bachelor in innovatiemanagement, woont nog in het ouderlijke nest.



'Voor mij was de lockdown het uitgelezen moment om te beginnen. Mijn lessen werden tijdelijk onderbroken of gedigitaliseerd, waardoor ik meer tijd had om me te verdiepen in iets anders. Bovendien gingen de markten stevig in het rood. Ik kon rustig de kat uit de boom kijken en moest niet te vlug aankopen om de dip te kunnen meepikken. Mijn doel is vooral met een kleine investering veel bij te leren over hoe de markten werken. Ik school mezelf voortdurend bij aan de hand van informatie die ik online vind, ik koop jullie weekendkrant en volg ook jullie marktenvlog Bull, Bear & Bas.

Schermvullende weergave Jeffrey Vanfroyenhoven

'Door mijn opleiding in innovatiemanagement durf ik voor relatief jonge technologieaandelen te gaan met een beperkt trackrecord maar een grote groeimarge. Daarvoor kijk ik zeker naar Azië, omdat ik sterk geloof dat de Chinese markt de Europese zal domineren. Voorts probeer ik mijn portefeuille zo gedifferentieerd mogelijk te houden om risico te spreiden. Op dit moment heb ik onder meer aandelen van Alibaba en Tencent, maar ook GBL en CFE in de portefeuille.'

Stan De Plecker (23): ‘Het voelt erg emotioneel om met verlies te verkopen, ook al is het totaalplaatje groen’

Komt uit Londerzeel, technisch-commercieel vertegenwoordiger bij Siemens

De ravage die het coronavirus op de beurs heeft aangericht, biedt nieuwkomers een uniek instapmoment. Stan De Plecker

‘Ik had al langer een slapend beleggersaccount bij Bolero en kocht begin april mijn eerste aandelen. Het merendeel schoot heel snel de hoogte in. De ravage die het coronavirus op de beurs heeft aangericht, biedt nieuwkomers een uniek instapmoment. Dat maken we mogelijk nooit meer mee. Het is ook een schitterende proeftuin die inzicht geeft in de wereld en in politieke en economische machtsverhoudingen. Maar er is een keerzijde: het is bijzonder makkelijk om ondoordacht je geld te besteden. Kijk wat er gebeurt met FNG en Wirecard. Je kan niet zomaar op bedrijfsbalansen vertrouwen.’

‘Fondsen bij een bank had ik al, begin april kocht ik mijn eerste individuele aandelen. De meeste daarvan presteerden sterk. Midden mei ging alles heel snel en was de beurs weer bijna op haar vroegere niveau. Omdat de beurs zo hard leek voor te lopen op de reële economie heb ik toen uit hoogtevrees mijn winnaars van de hand gedaan - onder andere KBC, ING, Engie, URW en InBev en een kleine 1.000 euro verzilverd. Niet slecht voor twee maanden, toch? Tot mijn spijt bleven die aandelen dan wel doorstijgen, maar het risico op een tweede baisse lijkt me zeer reëel. De aandelen die op verlies stonden, heb ik bijgehouden. Verkopen met verlies is op de een of andere manier emotioneel moeilijk, ook al is het totaalplaatje van je portefeuille groen.’

Ben Bosmans (26): ‘Ik verwacht momenteel simpelweg dat mijn portefeuille zal groeien’

Uit Leuven, werkzoekend, master-na-master Europees mededingingsrecht en intellectueel eigendomsrecht

‘Het kleine spaarpotje dat ik heb weten samen te schrapen bracht helemaal niets op, integendeel. Ik stelde me daarom de vraag of ik in de onmiddellijke toekomst - wat je voor een student kan definiëren als de komende drie of vier maanden - dat geld nodig zou hebben. Na zorgvuldig wikken en wegen nam ik het besluit naar de beurs te trekken.’

‘Ik verwacht momenteel simpelweg dat mijn portefeuille zal groeien. Voor het aandeel AB Inbev, dat ik in portefeuille heb, ben ik benieuwd naar de prognose voor volgend jaar. Ik denk daarbij vooral aan de festivals die dan weer mogen doorgaan. Ik speel dus zeker niet met het idee vandaag iets te kopen en het binnen drie dagen te verkopen. Ik heb genoeg geduld om de hele rit uit te zitten, ongeacht of er nog een dip komt door een tweede besmettingsgolf.’

Cédric Proost (20): ‘Ik denk dat te weinig jongeren beseffen wat een krachtig middel de beurs is op lange termijn’

Schermvullende weergave Cedric Proost

Komt uit Merksem, student toegepaste economische wetenschappen

‘Mijn spaarboekje leverde nauwelijks nog iets op, ik wou echt zoeken naar een alternatief plan voor mijn spaargeld. De tijd speelt enorm in je voordeel als jonge belegger. Je kan nog heel lang profiteren van de samengestelde intrest (het mechanisme waarbij je in een aandelenbelegging op lange termijn jaarlijks geherinvesteerde dividenden ontvangt en zo een sneeuwbaleffect krijgt, red.), wat de beurs uiteindelijk zo sterk maakt. Ik denk dat te weinig jongeren beseffen wat een krachtig middel de beurs is op lange termijn. Ik ben alleszins al overtuigd.’

‘Mijn favoriete aandelen bevinden zich in sectoren waar volgens mij veel toekomst in zit. Technologie, alles wat met duurzaamheid en groene energie te maken heeft en kwalitatieve holdings, vanwege de kwaliteit en de spreiding. Ik heb belegd in aandelen van Microsoft, Alfen en Sofina. Mijn portefeuille is zeer gediversifieerd. Dat was voor mij absoluut een prioriteit en heeft de afgelopen maanden zijn kracht meermaals bewezen. Maar mijn blik blijft op de lange termijn gericht. Ik ben ervan overtuigd dat dat me het meeste rendement zal opleveren.’

Roel Decabooter (21): ‘Coronacrisis uitgelezen kans om als 'bleu’ke' te profiteren van klim Bel20’

Komt uit Nieuwerkerken, student schakeljaar handelswetenschappen

‘Met een inflatie van gemiddeld 1,82 procent per jaar van 2010 tot 2019 drong het al snel bij me door dat geld moet renderen als je er binnen een aantal jaar nog hetzelfde mee wil kunnen kopen. Omdat ik nog een tijd student ben, heb ik dat spaargeld niet meteen nodig, maar met het oog op de toekomst zijn extra's natuurlijk mooi meegenomen. De coronacrisis leek mij een uitgelezen kans om als 'bleu’ke' te profiteren van de wederopbouw van de Bel20 en andere beurzen.’