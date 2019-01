Belgische bedrijven verliezen 94 miljard euro beurswaarde

Zeven op tien aandelen eindigen 2018 met verlies. De verkoopgolf was algemeen in Brussel, maar met extra tikken voor Bel20-zwaargewichten.

Van de 116 vlot verhandelde aandelen op de Brusselse beurs, zagen er liefst 83 (ruim 70%) hun beurskoers terugvallen. Het gemiddelde Belgische aandeel verloor 12 procent van zijn beurswaarde. De schade was groter bij de allergrootste bedrijven, want de Bel20 eindigde 2018 met een verlies van 18,5 procent.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Beleggers sloegen vooral de laatste drie maanden van het jaar - op sommige momenten bijna paniekerig - aan het verkopen na een aanhoudende slechtnieuwsshow. In de eerste plaats is er de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Hoopvolle tweets van de Amerikaanse president Donald Trump over ‘grote vooruitgang’ bij de handelsbesprekingen afgelopen weekend leidden maandag nog tot wereldwijde beurswinsten van ongeveer 1 procent en temperden zo de jaarverliezen. Daarnaast spelen de onzekerheid over de brexit en de vrees voor de impact van een oplopende rente in de VS. Een en ander leidt tot recessievrees in de VS, maar ook in de eurozone.

Het was van de Europese schuldencrisis van 2011 geleden dat de Bel20 nog een dubbelcijferig verlies neerzette. Toen dook de beursgraadmeter 19,2 procent in het rood. Voor de meeste andere Europese beurzen, voor het Verenigd Koninkrijk en voor Wall Street was 2018 zelfs het slechtste jaar sinds de kredietcrisis van 2008.

Toch verloren die buitenlandse beurzen minder dan de Bel20. De brede Europese beursgraadmeter Stoxx600 ging er vorig jaar 13 procent op achteruit, de Britse FTSE100-index gaf 13 procent prijs en de brede Amerikaanse S&P500-index incasseerde een klap van 6 procent. De Japanse beurs verloor 12 procent.

Zwaargewichten

De Bel20 leed onder de slechte prestatie van de zwaargewichten, in de eerste plaats AB InBev en ING . De grootste brouwer ter wereld zag de koers 38 procent naar beneden tuimelen nadat een opgelopen schuldenberg tot een halvering van het dividend had genoopt. AB InBev speelde daardoor liefst 71,5 miljard euro beurswaarde kwijt. Het Nederlandse ING ging bijna 40 procent onderuit, mede als gevolg van een witwasschandaal.

De brouwer en de bank kostten de Bel20 vorig jaar respectievelijk 166 en 175 punten, samen goed voor bijna de helft van de terugval van 734 punten. Beide groepen krijgen bij de jaarlijkse herschikking het maximumgewicht van 12 procent, samen met Engie en KBC . Ter vergelijking: Sofina (+26%), in 2018 de beste holding ter wereld, en Colruyt (+44%) waren de sterkste stijgers in de Bel20, maar hebben een gewicht van respectievelijk slechts 2,3 en 3,3 procent. Bpost zag na een mislukte overame in de VS zijn koers met 69 procent verschrompelen en werd 3,5 miljard euro beurswaarde lichter. Zijn gewicht in de Bel20 bedraagt amper nog 0,7 procent.

De zorgen die beleggers in 2018 wakker hielden, blijven ook in 2019 spelen. Zal de toxische cocktail van brexit, handelsoorlogen en Chinese groeivertraging in een recessie uitmonden, net op een moment dat de centraal bankiers hun 10.000 miljard sponsoring van het beursfeestje terugdraaien?

Bij de jaarlijkse vooruitzichten van de strategen viel het pessimisme bij menig vermogenshuis op. Zeker in vergelijking met eind 2017, toen nagenoeg elke strateeg positief was over aandelen.