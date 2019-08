Beurs van Tel Aviv trekt naar beurs van Tel Aviv

Waardering

De introductieprijs lag op 7,1 sjekel per aandeel, wat het beursplatform een waardering oplevert van 710 miljoen shekel (182 miljoen euro). De vraag naar de aandelen was vijf keer groter dan het aanbod. De kopers zijn vooral buitenlandse investeerders.

Impuls

De 66-jaar oude beurs van Tel Aviv kampt al enkele jaren met dalende handelsvolumes en toenemende overheidsregulering. Door zelf naar de beurs te trekken wil het lokale bedrijven warm maken voor een notering in hun thuisland. Israël is gekend voor zijn dynamische start-upcultuur, maar veel bedrijven kiezen voor een Amerikaanse notering. Het grootste bedrijf op de beurs in Tel Aviv is de producent van generische geneesmiddelen Teva, die ook een notering heeft op de Nasdaq. Ook de bruiswatermaker Sodastream heeft een dubbele listing.