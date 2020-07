Big Tech gooit olie op het vuur met topresultaten

In dezelfde week waarin Amerikaanse techgiganten zich moesten verantwoorden voor hun groeiende marktmacht pakten ze andermaal uit met topresultaten. Waar eindigt hun recordjacht?

Wat een week voor Big Tech. Dezelfde CEO’s die woensdag in het Amerikaanse Congres nog op de rooster lagen om zich te verdedigen tegen beschuldigingen van marktdominantie leken een dag later die stelling te bevestigen door - grotendeels - topresultaten bekend te maken voor een kwartaal waarin de Amerikaanse economie door een diep dal ging.

De absolute uitblinker was de e-commercegigant Amazon, die in het tweede kwartaal 40 procent meer omzet boekte dan in dezelfde periode vorig jaar en daarmee uitkwam op een astronomische 89 miljard dollar. De winst verdubbelde tot een record van 5,2 miljard dollar, ondanks 4 miljard dollar kosten voor coronamaatregelen.

Ook Apple deed veel beter dan verwacht en wist 11 procent meer omzet te boeken, terwijl zijn winkels een tijd gesloten waren door de pandemie. Facebook zag ook omzetgroei. Alleen de Google-moeder Alphabet moest haar eerste kwartaalomzetdaling ooit opbiechten doordat advertentie-inkomsten onder druk stonden.

Verbluffend

Als die bedrijven erin slagen te blijven groeien tijdens de grootste naoorlogse krimp van de Amerikaanse economie, dan moeten ze wel iets goed doen. Quirien Lemey Fondsbeheerder Degroof Petercam

En dus gingen de aandelen van de Big Tech-lievelingen verder op recordjacht, waarbij het viertal samen de drempel van 5.000 miljard dollar beurswaarde overschreed. ‘Als die bedrijven erin slagen te blijven groeien tijdens de grootste naoorlogse krimp van de Amerikaanse economie, dan moeten ze wel iets goed doen. Vooral de groei van Amazon is verbluffend’, zegt Quirien Lemey, die bij Degroof Petercam enkele techgeoriënteerde fondsen beheert.

‘Ze belichamen het feit dat iedereen tijdens de pandemie thuis werkt, winkelt, leert en speelt. Trends die al jaren bezig zijn, worden enorm versneld’, aldus Lemey. Dat geldt zeker voor e-commerce, waarbij de aandelenkoers van Amazon opvallend gelijke tred houdt met het toenemend belang van onlinehandel in de totale Amerikaanse retailomzet. Volgens waarnemers is sprake van een blijvend effect nu nieuwe, vaak oudere gebruikers het gemak van online shoppen ontdekt hebben. Voor thuisentertainment kan wel een terugval verwacht worden zodra het leven weer zijn normale gang gaat.

Manisch

Intussen rijst de vraag hoeveel rek nog zit op de waardering van de Big Tech-aandelen. Critici die al langer waarschuwen voor dure tech hebben tot nu ongelijk gekregen. Ook nu weer klinkt het dat de manische momentumbelegger mogelijk te enthousiast een turbo zet op de onderliggende trends die techaandelen voortstuwen.

Siddy Jobe, die voor Econopolis een techfonds beheert, is onversaagd. ‘Je koopt aandelen voor de groei, en die groei is bijna uitsluitend bij techaandelen te vinden. We staan nog maar aan het begin van de penetratie van allerhande tech in ons persoonlijke leven. Bovendien heeft Big Tech heel solide balansen met weinig of geen schulden. Het beschikt over een cashberg om de eigen groei te financieren, wat een verschil is met de dotcomzeepbel 20 jaar geleden, toen techbedrijven afhankelijk waren van de markt om hun groei te financieren.’

Jobe wijst tot slot op het gebrek aan alternatieven nu centrale banken de markt met liquiditeiten overspoelen en rendement nog moeilijk te vinden is. ‘Het is dan aanvaardbaar dat techaandelen wat duurder zijn, zeker als je hun consistente groei ziet.’

Dreiging

Blijft nog de dreiging van regelgeving door de Congresleden die de vier CEO’s woensdag het vuur aan de schenen legden. ‘Als belegger moet je daar rekening mee houden, zeker als de Democraten aan de macht komen. Zij waren ook opvallend goed voorbereid op de hoorzitting’, zegt Lemey.