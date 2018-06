Biotech uit Gent volgt biotech uit Gent op

Op 18 juni volgt Argenx zijn Gentse collega-biotech’er Ablynx op als lid van de Bel20. ‘Een ticket voor de sterindex is vandaag vooral een goed marketinginstrument voor bedrijven.’

Op minder dan een kwartiertje stappen liggen beide bedrijven van elkaar, naast het viaduct van Zwijnaarde. Werknemers van Ablynx en Argenx kunnen makkelijk samen lunchen. Dat doen sommigen waarschijnlijk, omdat ze een en ander gemeenschappelijk hebben. Argenx, de jongste van de twee, werd opgericht door ex-werknemers van het oudere broertje.

Nu Ablynx na pakweg twintig jaar onderzoek zijn eerste geneesmiddel klaar heeft, was het niet lang wachten op kandidaat-overnemers. Het bod van de Franse farmareus Sanofi is geslaagd, en dus verdwijnt Ablynx over een paar dagen van de beurs. Op 18 juni neemt Argenx de vrijgekomen plaats in de Bel20, de Brusselse sterindex, in.

Er staat veel biotech op de Brusselse beurs. De toevoeging van Argenx aan de Bel20 weerspiegelt dat. Pascal Paepen Docent Bank & Beurs

‘Een mooie bekroning’, zegt Pascal Paepen, docent Bank & Beurs aan de Thomas More-hogeschool en columnist. ‘Zinvol ook: de Brusselse beurs trekt veel biotechbedrijven aan. De toevoeging van Argenx geeft de couleur locale weer.’

‘Een nominatie voor de Bel20 is uitermate belangrijk, het geeft je bedrijf een aureool van uitmuntendheid’, reageert graaf Paul Buysse, die als toenmalig voorzitter van Bekaert de plaats van het staaldraadbedrijf in de Bel20 met hand en tand verdedigde. Buysse benadrukt dat hij vandaag in eigen naam spreekt.

3 Vragen aan Tim Van Hauwermeiren 1 Zag u uw bedrijf een jaar geleden als een aanstormende Bel20-kandidaat? ‘Natuurlijk niet, het is een verschroeiende rit geweest. Die rit krijgt een mooie erkenning, maar ze is nog maar net begonnen. Het is ook een mooie erkenning voor de sector. Een nieuwe biotechnaam in de i ndex - we zijn lang niet de eerste - onderstreept het belang van de sector voor de Belgische economie.’ 2 Wat maakt biotech zo belangrijk? ‘Dit is een teken dat onze biotechcluster aan het rijpen is. De eerste generatie bedrijven maakte technologie en verkocht die meteen. Daarna kwamen bedrijven die eigen producten ontwikkelden en de licentie ervoor meteen verkochten aan grote partners. Daarop volgden de bedrijven die ernaar streven hun eigen producten geregistreerd en verdeeld te krijgen. Dat zijn wij, net als Galapagos. Ook Ablynx hoorde daarbij. Dat is een heel ander verhaal dan toen de sector nog maar net begon in België.’ 3 Verandert nu ietsvoor Argenx? ‘We houden beide voeten op de grond en werken voort. De opname in de Bel20 zal ons aandeel wel helpen, omdat we een pak zichtbaarder worden. Voor beleggers die zich sterk spiegelen aan de graadmeters van de beurzen valt een barrière weg.’

In maart van dit jaar knikkerde Ablynx Bekaert eruit, om 38 beursdagen later zelf te verdwijnen. Het bod van Sanofi dat in maart nog officieel moest worden, was toen geslaagd. Pas op dat moment besloot de beursuitbater Euronext het aandeel uit de aandelenkorf te halen. Tijdens de kortste Bel20-carrière ooit week de koers van Ablynx amper af van de biedprijs van Sanofi. Dat belemmerde dus een stijging van de index.

Om Bekaert in de Bel20 te houden heb ik destijds hemel en aarde verzet. Graaf Paul Buysse Ex-voorzitter Bekaert

‘Zo’n index is een maatstaf die vele mensen nauwkeurig volgen’, zegt Buysse. ‘Bedrijven in de schemerzone, die hun plaats dreigen kwijt te geraken of net tekortschieten voor een vrijgekomen plaats, moeten volgens mij de grootst mogelijke alertheid aan de dag leggen. In het begin van de jaren 2000 ben ik naar Parijs (waar de hoofdzetel van Euronext is, red.) getrokken om hemel en aarde te bewegen, opdat Bekaert in de Bel20 zou blijven. Ik kreeg toen het gezelschap van een jonge Marc Coucke, die ook het belang ervan had ingezien voor Omega Pharma.’

ONZE MENING De antichauvinist First things first. Dat Argenx in de Bel20 mag, kan je na de stratosferische klim dit jaar niet onverdiend noemen. Maar toch: de totale beurswaarde van Melexis is een derde groter dan die van Argenx en de chipfabrikant werd het voorbije jaar ook 75 procent drukker verhandeld. Het gevolg van het 14 pagina’s dikke Bel20-reglement, waar logica ver te zoeken is. Melexis behoort al jaren tot de grootste twintig Belgische aandelen en schiep volgens Value Square de voorbije tien jaar het meest aandeelhouderswaarde. Toch zit die parel niet in de Bel20, omdat die als antichauvinist geen ‘bel’ meer is. Buitenlandse bedrijven als Engie, ING en Aperam maken intussen ruim een kwart van de beursbarometer uit en verwateren de belgitude. En zo raken echte Belgen er, ten koste van het Bel20-rendement, pas in als ze al een stratosferische klim achter de rug hebben. Of zelfs dan nog niet. Kurt Vansteeland

Een beursindex wordt vaak gezien als een verzameling van het beste wat een land te bieden heeft voor grote investeerders met een wereldwijde blik. Paepen, die jaren bankier was in het financieel district in Londen, vindt dat dat aspect ondertussen minder belangrijk is. ‘Een Bel20-ticket is een goed marketinginstrument voor de bedrijven. Het is vooral symbolisch omdat er vandaag minder fondsen zijn die zich focussen op een land.’

‘Voor de invoering van de euro was dat anders’, gaat Paepen verder. ‘Toen waren er bijvoorbeeld nog een rist pensioenfondsen die verplicht waren om deels in België te investeren. Tegenwoordig kijken die beleggers naar de eurolanden als een geheel. Volgens de indexen bestaat de Brusselse beurs uit AB InBev en daarna al de rest.’

De Brusselse beurs mag gerust tonen dat biotech er sterk vertegenwoordigd is, vindt Paepen. Al plaatst hij ook kanttekeningen: ‘Thrombogenics kwam er ook al in, en dat was geen succes. Als een sector meer en meer gewicht krijgt, riskeer je ook te ver door te schieten. Toen de financiële crisis elf jaar geleden losbrak, was de index rijkelijk gevuld met bankaandelen zoals Dexia, KBC en Fortis.’

De nominatie van Argenx gaat ten koste van de eeuwige tweede Melexis, dat al een paar keer net naast een Bel20-ticket greep. Deze keer was de verhandelbare beurswaarde het criterium dat Argenx een streepje voor gaf. Het Ieperse chipbedrijf is nog voor de helft in handen van de oprichters. Daardoor is de totale waarde van alle ‘vrije’ aandelen bij Argenx een pak hoger.

Toch is de totale beurswaarde van Melexis veel groter. Op basis van dat cijfer hoort het al jaren bij de twintig grootste Belgen. Vorig jaar kreeg Aperam nog voorrang. De staalgroep heeft een zetel in Luxemburg en een notering in Nederland. Net op het moment dat Euronext een vervanger zocht voor Ahold Delhaize vroeg Aperam een extra notering in Brussel aan. Alweer pech voor Melexis.