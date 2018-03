Brusselse beurs - Engie en biotech in trek

Dankzij AB InBev en Engie presteert de Bel20 (+0,7%) dubel zo goed als de andere Europese indexen (+0,3%).

De Bel20 stijgt om 10 uur met 0,7 procent tot 4.018 punten. De helft van de winst staat op het conto van zwaargewichten AB InBev en Engie.

AB InBev (+1,5%, 94,71 euro) profiteert van het koopadvies van het beurshuis Bernstein. De analisten, die voordien een 'neutraal' hanteerden, zijn optimistischer geworden na het goede slotkwartaal van de biergigant.

Energiereus Engie trekt 1,6 procent aan tot 13,38 euro. De hausse is te danken aan de reshuffle van de Duitse energiemarkt. Zondag raakte een complexe deal bekend waardoor RWE zich voortaan zal concentreren op de productie van conventionele en hernieuwbare energie en E.ON gaat focussen op distributie en verkoop.

Op de brede markt steelt IBA de show met een winst van 10,6 procent tot 21,68 euro. Het bedrijf heeft drie nieuwe contracten gesloten met Proton Partners International (PPI) voor de plaatsing van drie protontherapiesystemen in het VK en het bijbehorend onderhoud. Het gaat om Proteus ONE-systemen, compacte systemen met één behandelingskamer. De financiering van de contracten is wel nog niet rond. Een Proteus ONE kost doorgaans tussen 35 en 40 miljoen euro, inclusief onderhoud.

IBA heeft nu wereldwijd 50 protontherapiecentra verkocht, waaronder 21 van het type Proteus ONE. Aan PPI, de voornaamste speler voor protontherapie in het VK, leverde IBA eerder een protontherapiecentrum in Newport, South Wales dat binnenkort in gebruik wordt genomen.

Ook ASIT biotech (+1,8%, 4,02 euro) zit in de lift. Het heeft de Fase 3-onderzoeken van zijn hooikoortsmiddel gp-ASIT+ gepubliceerd in het gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift Allergy. Uit die resultaten blijkt dat een kortstondige behandeling met gp-ASIT+ (4 doktersbezoeken op 3 weken tijd) de symptomen 'statistisch significant' doet afnemen en ervoor zorgt dat minder medicatie moet worden ingenomen.

De publicatie in Allergy bevestigt volgens het Brusselse biotechbedrijf 'de kwaliteit en de degelijkheid van de klinische resultaten die ASIT biotech met zijn belangrijkste kandidaat-product heeft behaald'.

Ter herinnering: de Duitse gezondheidsautoriteit vond vorig jaar de Fase 3-resultaten van gp-ASIT+ niet overtuigend en vroeg een nieuw onderzoek vooraleer het middel eventueel toe te laten op de Duitse markt.

Vooruitlopend op de jaarresultaten van de weefmachineproducent trekt KBC Securities het advies voor Picanol (+2,4%, 94,60 euro) op van ‘houden’ tot ‘bijkopen’. Het koersdoel blijft op 115 euro staan.

Analist Guy Sips verwacht goede resultaten voor Picanol: een hogere omzet dan in het recordjaar 2016, een ebitda-marge van 20,4 procent en een nettowinst van 108,7 miljoen euro waarvan 12,3 miljoen zou voortvloeien uit het belang dat Picanol aanhoudt in Tessenderlo Groep (+0,4%, 37,50 euro).

Picanol zelf voorspelde eerder een licht hoger omzet en een beperkte impact van de stijgende grondstofprijzen. Het hogere advies van Sips heeft vooral te maken met de outlook: hij denkt dat Picanol een hogere omzet voor 2018 zal voorspellen.

Dezelfde Sips heeft zijn advies voor RealDolmen (-0,3%, 36,80 euro) van 'kopen' tot 'houden' verlaagd omdat zijn koersdoel van 37 euro is bereikt. Op 23 februari raakte bekend dat de Franse groep Gfi Informatique 37 euro per aandeel op tafel legt voor de Belgische IT-dienstenleverancier.

De analist had zijn koersdoel op 37 euro gelegd omdat hij de komende jaren sterke vrijekasstromen verwachtte van het bedrijf. Hij gaat het Franse bod evalueren wanneer het prospectus beschikbaar is.

Sips verlaagde ook zijn koersdoel voor centjesaandeel Option (+9,3%, 0,087 euro) van 0,04 naar 0,03 euro. Zijn advies blijft 'verkopen'. Het weerhoudt 'speculanten' er niet van het aandeel 9 procent hoger te duwen.

Door de schuldconversie (in meer dan 522 miljoen aandelen) én de uitgifte van 506 miljoen nieuwe aandelen om de Crescent-holding van Option-voorzitter Eric Van Zele over te nemen worden bovenop de bijna 300 miljoen uitstaande aandelen 1,32 miljard stuks in het leven geroepen.

'Tegen de huidige koers van 0,08 euro komt dit neer op een beurswaarde van 106 miljoen euro', zegt Sips. 'Dat maakt van Option waarschijnlijk het duurste aandeel van de 125 Benelux-aandelen die KBC Securities opvolgt.'