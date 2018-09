Brusselse beurs kwijnt weg, Amsterdamse floreert

Op de Brusselse beurs is het aantal genoteerde binnenlandse bedrijven naar het laagste peil in vele decennia gezakt. Het contrast met de boomende Amsterdamse beurs is groot.

Mark Rutte had deze week uitstekend nieuws voor de Belgische kleine belegger. Ondanks bakken kritiek zette de Nederlandse premier op Prinsjesdag zijn plan door om vanaf 2020 de Nederlandse dividendbelasting af te schaffen.

Die maatregel kwam er vooral om te vermijden dat de voedingsreus Unilever zijn hoofdkantoor van Rotterdam naar Londen verhuist en kost de Nederlandse belastingbetaler 2 miljard euro per jaar.

De afschaffing betekent dat de Belgische belegger niet meer gestraft wordt als hij Nederlandse aandelen boven Belgische verkiest. Nu roomt eerst de Nederlandse en dan de Belgische fiscus het dividend af, waardoor netto minder dan 60 cent overblijft van elke euro die in Nederland vertrekt.

Perfecte timing

45 miljard Sinds 2013 won Amsterdam ondanks het verlies van enkele kleppers netto zo’n 45 miljard beurswaarde, terwijl in Brussel 9 miljard verloren ging.

De timing van Rutte is perfect: terwijl de Brusselse beurs leegloopt, is de trend gekeerd op de Amsterdamse, die tot een paar jaar geleden met dezelfde bloedarmoede kampte. Sinds 2013 won Amsterdam ondanks het verlies van enkele kleppers netto zo’n 45 miljard beurswaarde, terwijl in Brussel 9 miljard verloren ging.

In absolute termen telt Amsterdam nog altijd minder binnenlandse bedrijven op het koersenbord (105 tegen 111), maar de kloof slinkt snel.

Met Ablynx en andere exits heeft de beurs van Brussel dit jaar het aantal genoteerde binnenlandse bedrijven naar het laagste peil in vele decennia zien zakken. Daar stopt het niet. De grootaandeelhouders hebben al een uitkoopbod op E&Z Bebig en 2Valorise aangekondigd. De opslagreus Shurgard loopt zich warm, maar dat is een Luxemburgs bedrijf.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Het contrast met Amsterdam is groot. Daar bodemde het aantal Nederlandse bedrijven in 2014 uit op 96. Intussen zijn er per saldo bijna tien bijgekomen. Onder meer dankzij de florerende Amsterdamse opstartcultuur, denk aan Adyen en Takeaway.com , en de vele lokale beursrijpe bedrijven als Volkerwessels, Forfarmers, SIF Holding, Grandvision en Basic Fit.

En terwijl in België Belfius een verhaal van vele gemiste kansen is, is het Nederlandse deel van het Fortis-puin (ABN AMRO en ASR) nu samen 28 miljard euro waard.