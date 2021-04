CEO Ontex: 'Minder baby's betekent minder luiers'

De winst van de luierfabrikant Ontex daalde in het eerste kwartaal met een kwart. In de coronacrisis werden minder baby's geboren en stierven heel wat bewoners van rusthuizen. 'Een jaar voordien sloegen mensen nog massaal luiers in voor de lockdown', zegt CEO Esther Berrozpe.

De aandeelhouders van de Belgische luierproducent Ontex wachten op omzet- en winstgroei en op dalende schulden, maar de nieuwe CEO Esther Berrozpe kan die nog niet geven. Terwijl haar directie herschikt en ze in juni een nieuwe strategie belooft, kromp haar bedrijf in het eerste kwartaal. De omzet daalde 11 procent, terwijl de brutobedrijfswinst een vierde kromp.

Waarom ging Ontex achteruit?

Esther Berrozpe: 'De krimp, die verwacht was, is door drie factoren te verklaren. Ten eerste omdat het eerste kwartaal van 2020 uitzonderlijk sterk was. In die periode hamsterden mensen massaal door de wereldwijde uitbraak van corona. Sinds het derde kwartaal van vorig jaar krimpt de markt, en dat was ook zo in het eerste kwartaal van dit jaar.'

De woon-zorgcentra zijn door corona maar voor 80 procent gevuld. Esther Berrozpe CEO Ontex

'Ten tweede voelden we opnieuw de impact van de contracten die we het voorbije jaar hebben verloren in Europa. Ten slotte speelden ook wisselkoersschommelingen een rol.'

Kopen mensen minder luiers door corona?

'Mensen stellen hun zwangerschap uit door corona. Door dat tijdelijke fenomeen verkopen we minder babyluiers. De verkoop van luiers voor volwassenen groeit, maar we zien verschuivingen. De verkoop in winkels stijgt, maar die aan rusthuizen daalt. De woon-zorgcentra zijn door corona maar voor 80 procent gevuld.'

De grondstofkosten stijgen. Hoe gaat u daarmee om?

'De gevolgen voelen we in het tweede kwartaal. Daarom verminderen we onze kosten, door efficiƫnter te werken. We bekijken nog welke andere maatregelen we nemen. Of we de prijzen voor de consument verhogen, is nog niet duidelijk. Prijsverhogingen zijn nooit evident. We moeten aantrekkelijk blijven tegenover de concurrentie.'

Wanneer komt de nieuwe strategie en hoe zal die eruitzien?