CEO Talks | ‘Barco blijft ook in 2020 operationeel winstgevend’...

De coronapandemie hakt in op de activititeiten van Barco. Toch is CEO Jan De Witte ervan overtuigd dat de beeldprojectiegroep sterker kan komen uit de crisis, die op lange termijn ook kansen biedt.

De kwartaalupdate van 21 oktober was een negatieve verrassing. De omzet zakte met 37 procent, de bestellingen liepen met 43 procent terug. Was een vroeger signaal niet aangewezen?

Jan De Witte: ‘In het derde kwartaal zijn we inderdaad onder de lat gegaan. Achteraf bekeken waren we dus te positief over de prognoses bij de voorstelling van onze halfjaarcijfers en is ons vertrouwen in de toekomst van Barco wat te veel op de korte termijn afgestraald. Belangrijk om te delen is dat zo’n derde kwartaal erg afhankelijk is van de laatste maand. Enkele projecten kunnen bepalen of je de prognoses haalt.’

De Healthcare-tak deed het minder goed dan verwacht omdat ziekenhuizen minder investeerden. Schat u dat in als een uitstel of afstel van investeringen?

De Witte: ‘Ik wil dat beeld toch even bijstellen. Healthcare heeft een mooi eerste semester achter de rug met een sterke groei en winst, waardoor de verwachtingen voor de tweede jaarhelft zeer hooggespannen waren. Het derde kwartaal heeft die verwachtingen niet ingelost, maar de divisie zit sinds Nieuwjaar nog altijd op het niveau van 2019, wat een zeer sterk jaar was.’

‘De vertraging in het derde kwartaal is toe te schrijven aan het uitstel van investeringen bij ziekenhuizen. Die hadden voor een stuk voorzichtigheid ingebouwd wegens de pandemie, en moesten in bepaalde regio’s voorrang geven aan hun afdeling intensieve zorg. Sommige operatiezalen werden omgebouwd of lagen zelfs stil. Maar de trend naar digitale operatiekamers is onomkeerbaar. Met onze Nexxis-technologie kunnen we hier een sterke

positie uitbouwen. Zodra we over de covidpiek heen zijn, zien we de investeringen weer aantrekken. We zien dat trouwens al in China.’

Is er nog ruimte om de kosten terug te dringen om de marge te beschermen?

De Witte: ‘Uiteraard focussen we op de kosten. We moeten die aanpassen aan de nieuwe realiteit van de omzet, die dit jaar een stuk lager zal zijn. Maar ook al is 2020 een moeilijk jaar, onze operationele winstmarge bedroeg in de eerste jaarhelft nog altijd ruim 10 procent. Onze prognoses voor de tweede jaarhelft zijn voorzichtiger, maar Barco zal ook in 2020 een positieve operationele winst neerzetten. Het helpt dat we de kosten vrij goed onder controle hebben, onder meer door een reorganisatie in 2018-2019. We hebben het dak gerepareerd toen de zon scheen.’

Onze cashvoorraad biedt de optie naar overnames te speuren, iets wat we zeer ernstig bekijken. JAN DE WITTE CEO BARCO

‘Op termijn mikken we op een operationele winstmarge van 14 à 17 procent van de omzet. Alle divisies moeten daartoe bijdragen. Enterprise, met onder meer het zeer winstgevende ClickShare, en Healthcare zitten op de goede weg. Parallel krikken we jaar na jaar de winstgevendheid van het controlekamersegment op en werken we aan een terugkeer van de performantie van onze entertainmentdivisie, die in 2019 heel solide was.’

Met Clickshare Conference mikt Barco op vergaderingen op afstand. Concurreert het daar met andere conferentietools zoals Zoom en Micosoft Teams,of is het meer een aanvulling?

De Witte: ‘ClickShare Conference mikt op hybridemeetings, waarbij twee of meer deelnemers in een vergaderzaal inbellen en andere deelnemers op afstand inbellen. ClickShare biedt een heel eenvoudige, draadloze en veilige manier om de videoconferentie van op een laptop met één klik naar de apparatuur in de vergaderzaal te sturen, zoals het scherm, de camera en de luidsprekers. Het is complementair met alle conferentiesystemen die beschikbaar zijn zoals Zoom, Teams, Webex of BlueJeans. Het versterkt die tools.’

‘We zijn ervan overtuigd dat hybride werken de norm wordt. De groei van ClickShare zien we in sectoren en regio’s waar bedrijven en organisaties hun personeel weer naar kantoor laten komen, en waar ze een hybride manier van samenwerken organiseren. Het duurt mogelijk nog even voor het herstel wereldwijd doorzet. Daardoor zal de groei van Clickshare een andere timing kennen dan pakweg Zoom, dat nu boomt.’

De bioscopen zitten door de lockdowns en uitstel van blockbusters in zwaar weer, waardoor ze minder digitale Barco-projectoren bestellen. Wordt dat een structureel probleem?

De Witte: ‘We houden rekening met een transitie in de cinemawereld die tijdelijk een rem kan zetten op de investeringen van onze klanten. We geloven wel dat

cinema en de entertainmentsector een toekomst hebben na Covid-19. We zien al de eerste positieve signalen in China en andere Aziatische landen. De ervaring van premiumcinema en kostenefficiëntie zullen op lange termijn het verschil maken. Wij hebben met onze Series 4-projectoren, die we in 2019 lanceerden, een topproduct in huis waarin we blijven investeren.’

Biedt de coronapandemie ook kansen?

De Witte: ‘Een blijver zal het hybride werken zijn. Bijvoorbeeld voor personeel in de gezondheidszorg dat een operatie op afstand wil meevolgen. Professoren die op een geëngageerde manier op afstand willen lesgeven. Of operatoren die buiten een controlekamer alles willen volgen. Daarvoor heb je visualisatietechnieken nodig, maar ook connectiviteit en verwerking van video en beelden. Wij brengen technologieën samen om nieuwe oplossingen aan te bieden. Onze We-Connect Virtual Classroom is daar een voorbeeld van. Enkele topbusinessscholen gebruiken het al.’

Profiel Barco Activiteit: Beeldprojectietechnologie.

Drie afdelingen: Entertainment (onder meer cinema, projecties voor concerten). Enterprise (vergadertool Clickshare, controlekamers). Healthcare (digitale operatiekamers, diagnose-instrumenten).

Omzet 2019: 1,08 miljard euro.

Aantal werknemers: 3.636.

Dividendrendement: 2,9 procent bruto.

Barco heeft drie divisies met ongeveer dezelfde omzet. Is er waarde te creëren door die te verzelfstandigen?

De Witte: ‘Dat is niet aan de orde. Er zijn veel voordelen en synergieën tussen de

divisies, in technologie, commerciële kanalen en zelfs eindklanten. Met de schaal van de Barco-groep kunnen de drie boven hun gewichtsklasse boksen voor aankopen,

innovatie en samenwerking met partners. Maar ook in het opbouwen van een positie in China. Met onze schaal kunnen we op een serieuzere manier China binnengaan dan als drie kleinere bedrijven.’

Barco heeft een kaspositie van 280 miljoen. Wat gaat het daarmee doen? Overnames zoeken? Aandelen inkopen?