Coinbase-baas koos conservatiefste manier om rijk te worden met cryptomunten

De beursgang van Coinbase maakt van Brian Armstrong op slag een multimiljardair. Het 'cryptomuntenplatform voor de massa' katapulteert hem tot top-100 van 's werelds rijkste mensen.

Hij is de man die volgens Financial Times ‘misschien wel de conservatiefste manier koos om een fortuin te vergaren met cryptomunten’. En dat is Brian Armstrong (38) heel aardig gelukt. Door de beursgang van ‘zijn’ handelsplatform voor cryptomunten Coinbase woensdag is zijn belang van 20 procent op papier 17 miljard dollar (14,2 miljard euro) waard. Daarmee behoort hij in een klap tot de rijkste 100 mensen op de planeet. Volgens Forbes net achter de Aldi-familie Albrecht, maar voor INEOS-oprichter James Ratcliffe.

In theorie weerhoudt niets Armstrong ervan dat belang direct te gelde te maken. In het prospectus voor de beursgang ontbrak de gebruikelijke clausule die de oprichters verplicht hun aandelen nog een bepaalde periode na de beursgang aan te houden.

De conservatieve manier waarop Armstrong zijn geld met cryptomunten verdient, slaat op de wijze waarop hij de door de cryptomuntengemeenschap ernstig gewantrouwde gevestigde financiële wereld omarmt. Hij maakte van Coinbase het belangrijkste handelsplatform voor de bitcoin, met de beursgang van woensdag als voorlopig hoogtepunt.

Tussenpersoon

Dat Coinbase-gebruikers ‘keys’ - een stukje code om aan hun munten te kunnen - opslaan zodat ze hun munten alsnog kunnen recupereren als ze ze kwijt zijn, is vloeken in de anarchistische cryptokerk. Was het bij de start van de bitcoin in 2008 niet allemaal begonnen om financiële transacties mogelijk te maken zonder de tussenkomst van ook maar één tussenpersoon? En ontwikkelt Coinbase zich niet al te veel tot tussenpersoon?

Voor veel puristen is Coinbase een stap te ver, maar Armstrong kon het niet schelen. Zijn doel is het democratiseren van cryptomunten, ze voor iedereen toegankelijk maken in plaats van alleen voor informatici. Dat is goed gelukt. In amper negen jaar tijd bouwde Armstrong Coinbase uit tot het grootste handelsplatform voor bitcoins in de VS. Op Coinbase staat voor 223 miljard dollar aan cryptomunten.

223 miljard dollar Op Coinbase staat voor 223 miljard dollar aan cryptomunten.

Hoewel Armstrong opgroeide in San Jose, het historische centrum van Silicon Valley, lijkt hij in niets op de klassieke westkusttechevangelist die met zijn businessplan van de wereld een betere plek belooft te maken. Hij staat te boek als een stoïcijnse baas, wiens humeur totaal onafhankelijk is van de bokkensprongen van de koersen van de cryptomunten. Hij verschijnt zelden in de pers en congressen en netwerkevents liet hij ook precorona al zo veel mogelijk links liggen.

Computernerd

Op de middelbare school was hij al de klassieke computernerd die liever boeken over de programmeertaal Java las dan romans. Hij had zijn eerste bijlessite al verkocht toen hij tien jaar geleden een reis maakte door het door hyperinflatie getroffen Argentinië. Hij kreeg er het idee van inflatie-immune cryptomunten. Toen hij vervolgens het bitcoinmanifest van oprichter Satoshi Nakamoto las, duurde het niet lang meer voordat Coinbase het licht zag. Het doel was hét cryptomuntenplatform voor de massa te worden: eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Cryptomunten zijn er niet om alle wereldproblemen op te lossen. Brian Armstrong Stichter Coinbase

Op politieke opvattingen is hij dan ook niet te betrappen. Alles draait om Coinbase en daar is verder niets verhevens aan, vindt Armstrong. ‘Cryptomunten zijn er niet om alle wereldproblemen op te lossen’, zei hij in een van de schaarse interviews. Toch kwam Armstrong eind vorig jaar in de problemen door maatschappelijke kwesties. Tijdens de coronacrisis en de Black Lives Matter-protesten maakte Armstrong zijn personeel nog eens duidelijk wat de positie van Coinbase was en is: ‘Coinbase moet laserfocused zijn op het behalen van onze missie, want dat is de manier waarop we de grootste impact hebben op de wereld.’ Coinbase is ‘apolitiek’ en iedereen die het daar niet mee eens was, mocht vertrekken.