Colruyt heeft nog niet genoeg van inkoop eigen aandelen

De Belgische beursgenoteerde supermarktgroep Colruyt is van plan om eigen aandelen te blijven kopen. Dat heeft de directie woensdag aangekondigd op de jaarlijkse vergadering met zijn aandeelhouders.

De supermarktgroep is bezig met de afronding van een aandeleninkoopprogramma dat exact een jaar geleden werd aangekondigd. Toen zei Colruyt dat het in de twee jaren nadien voor maximaal 350 miljoen euro eigen aandelen zou inkopen. Aan dat bedrag zit de groep dus al na de helft van de oorspronkelijke voorziene tijd.

Meerwaarde

Nu het programma op zijn einde loopt, zegt CEO Jef Colruyt dat er ook nadien aandelen zullen worden ingekocht, als de cashpositie van het bedrijf dat toelaat. ‘Ons beleid is al jaren dat we meerwaarde creëren voor onze aandeelhouders via een hoger dividend en via de inkoop van aandelen.’

Vroeger kocht Colruyt vooral ad hoc aandelen in, zonder aangekondigde inkoopprogramma’s. ‘Je mag verwachten dat we ons huidige programma afwerken en dan terug gaan naar een vorige scenario (ad-hocinkopen, red.)’, zegt Colruyt.

Door de inkopen verhoogt de familie Colruyt ook mondjesmaat haar controle over de gelijknamige groep.

Door de inkopen verhoogt de familie Colruyt ook mondjesmaat haar controle over de gelijknamige groep. Door de inkopen is een steeds kleiner deel van het bedrijf effectief op de beurs genoteerd, aangezien een steeds kleiner deel van de aandelen publiek verhandelbaar is. Dat voedt geregeld de speculatie over een beursexit, een scenario dat CEO Jef Colruyt begin 2017 in een reactie een 'interessante suggestie' noemde.

Meer winst