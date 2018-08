Commotie rond afschaffing Nederlandse dividendtaks

De Nederlandse regering buigt zich deze week over de begroting van volgend jaar, waarin het voorstel zou zitten om de dividendtaks af te schaffen. Maar de voorbije dagen is veel commotie ontstaan over de maatregel. Vorige week bleek dat de afschaffing van de taks - die alleen buitenlandse beleggers ten goede komt - geen 1,4 miljard kost, maar 2 miljard. Dat is koren op de molen voor oppositiepartijen als de SP en de PvdA. Die vinden dat de regering een cadeau geeft aan rijke buitenlandse beleggers ten koste van de eigen bevolking. Maar ook in de regering is er weinig animo voor de maatregel.