Corona en Turks-Russische clash duwen beurzen verder omlaag

De Bel20 zakt, in lijn met de andere Europese beurzen, nog maar eens ettelijke procenten.

Bij een Russisch bombardement in Syrië stierven donderdag meer dan 30 Turkse soldaten, en dat zet een cascade in gang. Turkije roept de hulp van de NAVO in, Rusland stuurt vrijdag twee fregatten naar de Syrische kust, en Turkije dreigt ermee om Syrische vluchtelingen door te laten op hun weg naar Europa.