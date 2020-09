Corona en flauwe centraal bankiers wegen op beurzen

Vrees voor strengere coronamaatregelen en teleurstelling over het uitblijven van vers monetair geschut drukken de sfeer op de beurzen. ‘Tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november zitten we in niemandsland.’

Sinds begin september zit de klad in de beurzen, en maandag was geen uitzondering. De Europese aandelenindex Stoxx 600 dook tot 2,9 procent lager, de grootste val in ruim drie maanden. Ook op Wall Street begon de beursweek met rode cijfers, waarmee een vierde opeenvolgende verliesdag zich aftekent. Zo’n verliesreeks is al van februari geleden.

Een blik op de grootste verliezers in Europa maandag wijst meteen op een eerste bron van onheil: het coronavirus. Europese reisaandelen incasseerden een klap van 4,7 procent, met onder meer een verlies van 11 procent voor British Airways-moeder IAG. De heropflakkering van het coronavirus - de Duitse minister van Volksgezondheid heeft het over een ‘zorgwekkende’ trend voor Europa - zet een domper op de toeristische sector én op de bredere economische vooruitzichten.

Het besef dringt door dat een volledig herstel nog lang op zich kan laten wachten. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

‘Dat een aantal Europese landen weer aan een verstrakking van de coronamaatregelen werkt, kan wegen op het economische herstel’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. ‘Volgens de recentste cijfers was dat herstel al kracht aan het verliezen. Het besef dringt nu door dat een volledig herstel nog lang op zich kan laten wachten. Dat zet beleggers aan tot winstnemingen. Bovendien waren beleggers erg optimistisch geworden, zo leren enquêtes. In zo’n klimaat heb je meer kans op ontgoochelingen én op sterker dalende koersen als iedereen gemiddeld veel aandelen in portefeuille heeft en er dus meer verkocht kan worden.’

Onthullingen

Een ongeluk komt ook nooit alleen, leert een blik op de tweede grootste verliezer maandag: de banksector. Die ging in de uitverkoop na onthullingen van het International Consortium of Investigative Journalists over jarenlange verdachte geldstromen bij een resem grote banken, waaronder Deutsche Bank, HSBC en JPMorgan Chase. De besognes komen boven op de aanhoudend lage rente die banken parten speelt.

Voor Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, lijden de beurzen onder ‘een samenloop van omstandigheden’. Naast technische factoren - ‘een zwaar overgekochte Amerikaanse beurs die nu onder impuls van dalende techaandelen in correctiemodus zit’ - wijst hij op enkele fundamentals.

De markt moet het nog minstens anderhalve maand zonder vers geld stellen, terwijl ze daar zo gewend aan is geraakt. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

‘Een van de sterkhouders van de beursrally sinds maart waren stimulerende centrale banken en overheden’, zegt Gijsels. ‘De markt had dan ook gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) vorige week meer zou doen. Omdat de volgende Fed-vergadering pas daags na de presidentsverkiezingen gepland is, beseft de markt dat het beleid zich tot begin november in niemandsland bevindt. Want ook verse budgettaire stimulus lijkt er niet meteen te zullen komen. De markt moet het dus nog minstens anderhalve maand zonder vers geld stellen, terwijl ze daar zo gewend aan is geraakt.’

Ontgoocheling

Ook Vanden Houte verwijst naar de ontgoocheling van de markten over de centraal bankiers. ‘Zowel de Fed als de Europese Centrale Bank (ECB) hebben niet gehandeld in overeenstemming met hun eigen vaststellingen.’ Concreet erkennen beide dat de inflatie te laag is, maar kondigen ze geen nieuwe actie aan om er iets aan te doen. En dat terwijl de Fed volgens zijn nieuwe inflatiedoelstelling belooft om tijdelijk een hogere inflatie na te streven, en de ECB een tandje zou moeten bijsteken om de deflatoire impact van de gestegen euro te counteren.