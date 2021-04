Cryptobeurs Coinbase groter dan NYSE en Nasdaq samen

Het beursdebuut van het handelsplatform voor digitale munten Coinbase ontlokt een toestroom van beleggers. De markt waardeert het platform op ruim 100 miljard dollar, meer dan de moederbedrijven van de New York Stock Exchange (NYSE) en Nasdaq samen.

De beursgang van Coinbase op Nasdaq is een van de meest gehypete van het jaar. De eerste koers van 381 dollar lag meteen 52 procent boven de referentieprijs van 250 dollar. De koers ging even nadien zelfs boven 400 dollar. Een intekenprijs was er niet, want Coinbase trok via een zogeheten direct listing naar de beurs. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven en kan niemand op voorhand intekenen om aandelen te reserveren. Er is een gewoon een notering waarbij de bestaande aandeelhouders deels cashen.

Aan de beursgang kwamen geen roadshows vooraf. Het gaat om de grootste directe notering ooit en de eerste van enige omvang op Nasdaq. Andere bedrijven die een gelijkaardig beursparcours kozen, zoals Slack, Palantir of Roblox, deden dat op de New York Stock Exchange.

Bij De jongste - private - transactie werd Coinbase gewaardeerd op 90 miljard dollar, inclusief uitstaande opties. Dat is 11 keer meer dan drie jaar geleden. Het negen jaar oude bedrijf wist zich naar de top van de piramide in digitale munten te katapulteren dankzij het vertrouwen dat het via (zelf)regulering verwierf bij honderdduizenden beleggers in bitcoin, ether, litecoin en andere cryptovaluta. Door de vele frauduleuze aanbieders van bitcoin was er nood aan een betrouwbare marktplaats.

Grootste handelsplatform

56 miljoen klanten Coinbase houdt voor 56 miljoen retailklanten cryptovaluta aan.

Coinbase is uitgegroeid tot het grootste handelsplatform en de grootste bewaarplaats voor cryptomunten in de VS. Het houdt voor 225 miljard dollar cryptovaluta aan en telt 56 miljoen retailklanten. Per transactie rekent het zo’n halve procentpunt kosten aan. In het eerste kwartaal realiseerde Coinbase een winst van 1,1 miljard dollar op een omzet van 1,8 miljard. Sinds 2019 waren er echter drie kwartalen waarin de omzet achteruitboerde.

Een vergelijking maken met andere spelers of beurzen is volgens analisten weinig zinvol. Coinbase opereert niet alleen als een beurs, het treedt ook op als broker of marktmaker en bovendien bewaart het activa. Analisten rekenen op meer trades van professionele partijen om de resultaten een boost te geven. ‘Coinbase haalt daar nu amper een fractie van zijn inkomsten uit. De markt van professionelen zal fors groeien’, zegt Gil Lurio, een analist van DA Davidson. Hij hanteert een koersdoel van 440 dollar.

Concurrentie

Maar de concurrentie zit niet stil. De populaire tradingapp Robinhood werkt aan een portefeuille voor cryptomunten die rechtstreeks Coinbase viseert. Sommige analisten denken dat dat de hoge prijzen die Coinbase aanrekent onder druk zal zetten. De hamvraag is echter of het succes van cryptomunten een blijver is.

De beursgang maakt van de Coinbase-stichters alvast multimiljardairs. Het platform werd in 2012 opgericht door de ingenieur Brian Armstrong. Even later voegde de voormalige Goldman Sachs-trader Fred Ehrsam zich bij hem als medestichter. Ehrsam ging twee jaar geleden weg bij Coinbase, maar hij bezit nog een aanzienlijk pakket aandelen. Ook vroege financiers als Initialised Capital zien de kassa rinkelen.

De hype rond de beurgang van Coinbase stuurt de cryptomunten hoger. De koers van de bitcoin ging voor de eerste keer door de grens van 64.000 dollar. Sinds januari is ’s werelds grootste digitale munt met 120 procent gestegen. Met andere cryptotokens gaat het nog sneller. De dogecoin spurtte woensdag in één dag 80 procent hoger, waardoor de munt die begon als een grap een marktwaarde kreeg van bijna 17 miljard dollar. De dogecoin steeg dit jaar al meer dan 2.000 procent.