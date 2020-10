De 5 favoriete aandelen van Gert De Mesure

Met zijn bouwactiviteiten is Eiffage in ons land allerminst onbekend. Bij hun concessie-activiteiten is APRR, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, bekend bij de Belgen als de ‘l’autoroute du soleil’.

Gert De Mesure tipt onder andere Deutsche Industrie en Eiffage.

Gert De Mesure is zelfstandig analist. Hij werkt deels voor de Vlaamse Beleggersfederatie VFB. Zijn vorige optreden dateert van 1 november 2019. Het vijftal staat op een gemiddeld verlies van 27,4 procent, exclusief dividenden. Over dezelfde periode verloor de Stoxx600 14,1 procent.

Impact Healthcare Reit | Zorgvastgoed

Vorig jaar selecteerden we de Finse groep Hoivatilat, actief in zorgvastgoed. Het was een schot in de roos toen Aedifica opdaagde als overnemer. We hopen dit kunstje opnieuw te doen met de keuze voor het Britse Impact Healthcare REIT (IHR). Het is een relatief jonge groep met een portefeuille even groot als de Britse portefeuille van Aedifica. Terwijl Aedifica en Care Property Invest met een belangrijke premie noteren, noteert IHR met een discount van 6 procent. Zelfs na dubbele roerende voorheffing, komt het nettodividendrendement hoger uit dan bij de Belgische sectorgenoten. Ook in termen van koers/courant resultaat noteert deze Britse groep gevoelig goedkoper.

Eiffage | Infrastructuur

Met zijn bouwactiviteiten is Eiffage in ons land allerminst onbekend. Wij zijn meer geïnteresseerd in de concessie-activiteiten. De bekendste concessie is APRR, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, bekend bij de Belgen als de ‘l’autoroute du soleil’. Andere concessies zijn ziekenhuizen en universiteitscampussen in Frankrijk, twee regionale luchthavens en meerdere andere autosnelwegen. Deze concessies leveren stabiele inkomsten op, behalve dan eerder dit jaar door de Franse lockdown die de verkeersstromen sterk aantastte. We gaan ervan uit dat de situatie zich in 2021 zal normaliseren. Op basis van de gemiddelde analistenschatting voor 2021 noteert het met een aantrekkelijke koers/winstverhouding van 9,4.

Schermvullende weergave ©Emy Elleboog

Deutsche Industrie | Logistiek

In onze zoektocht naar aantrekkelijk genoteerde aandelen in logistiek vastgoed stootten we op Deutsche Industrie . De Duitse groep werd opgericht in 2014, is dus relatief jong en heeft nog geen kritische massa bereikt, laat staan dat het al een mooi trackrecord heeft opgebouwd.

De kleinere logistieke panden (32,7% van het totaal), de panden voor productie en logistiek (31,6%) en de industriële parken (35,8%) van Deutsche Industrie zijn minder kwaliteitsvol dan de logistieke panden van Montea en WDP, maar ze genereren huurrendementen tussen 8 en 9 procent. Bovendien noteert het bedrijf gevoelig goedkoper dan zijn Belgische sectorgenoten.

Dios Fastigheter | Zweedse mix

Dios Fastigheter is een Zweedse vastgroep die zich richt op middelgrote steden in Noord-Zweden. In Östersund (65.000 inwoners) bezit het

87 activa, in Sundsvall (100.000 inwoners) domineert Dios het centrum met 56 activa. Dat maakt Dios incontournabel in die steden. 54 procent van de portefeuille betreft kantoren, winkels 18 procent, gevolgd door woningen (8%), hotels en restaurants (6%), zorgvastgoed en scholen (6%) en logistiek vastgoed (2%). Het aandeel noteert met een relatief lage koers/courant resultaat van 9,7. Het brutodividendrendement bedraagt 5,2 procent. De groep zet een constante groei neer, zelfs in 2020 stijgt het courant resultaat. 31 procent van de huren komt van de overheid.

Irish Residential Properties | Ierse woningen