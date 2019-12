De aandelen van het jaar: Colruyt

De marktenredactie van De Tijd koos voor u de markantste aandelen van het jaar. Op dinsdag 31 december kent u hét aandeel van het jaar. Op nummer 16: Colruyt.

‘No one likes us, we don’t care.’ Met die slagzin van de supporters van de meer beruchte dan beroemde Engelse voetbalploeg Millwall FC start Colruyt 2019 zoals 2018: beresterk. Dat terwijl de supermarktketen zijn status van meest verguisde Europees aandeel betonneert. Met het beurshuis Citi krijgt het aandeel een 14de (!) verkoopadvies achter zich (1).

Net als de 13 andere analisten stelt ook Citi de staat van dienst van Colruyt als een van de meest bewonderde retailers van Europa niet in vraag. Alleen, het prijskaartje van het aandeel is verbluffend na een klim van meer dan 40 procent tijdens het ‘moeilijke’ beursjaar 2018. Beleggers betalen 25 keer de nettowinst over het voorbije boekjaar. Toch wordt het aandeel enkel duurder, al heeft Colruyt het na het verschroeiende 2018 moeilijk de Bel20 en de sector - die nog een remonte tegoed hadden - bij te benen (2).

Bodembeschermer

De keten beschikt over een puike bodembeschermer. Sinds het najaar van 2017 koopt Colruyt met ‘family packs’ eigen aandelen in. Dat legt én een bodem op de koers én krikt - door de massavernietiging van de ingekochte stukken - de winst per aandeel jaar na jaar op, al stagneert de bedrijfswinst heel het decennium rond 480 à 500 miljoen euro.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Een prima strategie, tot de dag dat de bodembeschermer implodeert. Dat gebeurt op 19 juni. Colruyt beleeft met een dreun van 15 procent zijn zwartste dag sinds de beursintroductie in 1977 (3). De jaarcijfers die Halle publiceert, zijn een schok: over de tweede jaarhelft, tot 31 maart, kromp de winstmarge van 5,6 naar 4,8 procent. Bovendien gloort geen beterschap. In het jaarrapport waarschuwt de groep voor ‘sterkere prijs- en promodruk in een uitdagende Belgische retailmarkt’. Niet alleen is er de kortingenbonanza waarmee Albert Heijn en Delhaize uitpakken, er staat ook een olifant in de kamer. De Nederlandse prijzenbreker Jumbo staat klaar om de Belgische markt te betreden. En krijgt een zomer lang gratis reclame, met de wielrenner Wout van Aert die in Jumbo-shirt hoge ogen gooit in de Ronde van Frankrijk (4).

Schermvullende weergave De glansprestatie van Wout van Aert in de tour droeg bij aan de naamsbekendheid van Jumbo in België. ©AFP

Pas in augustus is de koersval uitgezweet, met warempel een ‘neutraal’ advies van Morgan Stanley (5). Al blijft het beurshuis kritisch, zeker over de strategie in Frankrijk. De retailer streek in 1996 neer bij de zuiderburen maar maakt er nog altijd geen winst. De groep blijft in de ‘Grand Est’ tussen Metz en Lyon winkels openen, terwijl de concurrentie met spelers als Leclerc, Auchan, U, Intermarché, Carrefour, Casino, Lidl en Aldi er moordend is.

Opluchting

De bodembeschermer is ook versleten. Op 31 juli koopt Colruyt voor de laatste keer ‘structureel’ eigen aandelen in. De keten spendeerde in totaal 349.999.769,94 euro aan de inkoop en versnippering van 7,87 miljoen stukken. Verdere inkopen kunnen nog, maar op beperktere schaal en ‘ad hoc’.

Het najaar biedt een beetje opluchting. Jumbo zal bij zijn komst niet op het scherpst van de snee op prijs concurreren (6). En met Degroof Petercam en ABN AMRO (7) brokkelt de muur van verkoopadviezen af, nu de premie ten opzichte van de sector - bijna 60 procent in het voorjaar - weggesmolten is.

En 2020... De eerste test komt nog in 2019, met het rapport over het halfjaar tot 30 september dat dinsdagavond verschijnt. De vraag is of Colruyt de afbrokkeling van de winstmarge kan stoppen. En of er een nieuw ‘structureel’ inkoopprogramma komt, boven op de ‘gewone’ toelating de komende vijf jaar tot een vijfde van de aandelen in te kopen. Dit om de groei van de winst per aandeel en dus het dividend op koers te houden. Meer dan een aankondiging van bulkinkopen hopen beleggers echter te horen hoe Colruyt 1) weer structurele winstgroei kan voorleggen en 2) in Frankrijk na een kwarteeuw zwoegen winst kan draaien. Pas dan zal de retailer weer in koop- in plaats van verkoopadviezen grossieren.