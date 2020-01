De belangrijkste afspraken voor beleggers in 2020...

De Britse premier Boris Johnson heeft herhaaldelijk beklemtoond dat een verlenging van de overgangsperiode uitgesloten is. Als hij dat standpunt handhaaft en als de onderhandelingen met de Europese Unie over de toekomstige handelsrelaties moeizaam verlopen, zal deze zomer de angst voor een harde brexit toenemen.

Ook dit jaar zullen politici en centraal bankiers een grote impact hebben op de financiële markten. De volgende data omcirkelt u het best in uw agenda.

Voor we de belangrijkste data voor de markten op een rijtje zetten, moeten we eerst de aandacht vestigen op de totaal onvoorspelbare Amerikaanse president Donald Trump. Het voorbije jaar heeft geleerd dat die op elk moment met één tweet de markten in beweging kan zetten. Het lijdt weinig twijfel dat Trump ook in 2020 blijft tweeten, onder meer over de handelsrelaties met de rest van de wereld.

Hoewel de VS en China eind 2019 een gedeeltelijk handelsakkoord sloten, blijven de handelsrelaties tussen Washington en de rest van de wereld een belangrijk aandachtspunt voor beleggers. De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer waarschuwde een paar weken geleden dat het groot Amerikaans handelstekort met de Europese Unie onhoudbaar is. Er is veel kans dat Trump de komende twaalf maanden Europa opnieuw in het vizier neemt. De president dreigde eerder al met hogere importtaksen op Europese auto’s.

23 januari: ECB evalueert strategie

Terwijl de ECB haar inflatiedoelstelling gaat evalueren, overweegt de Fed een aanpassing die de deur opent voor een soepeler monetair beleid.

De Europese Centrale Bank (ECB) geeft wellicht op 23 januari het startschot voor een grondige doorlichting van haar strategie. Voorzitster Christine Lagarde deelde al mee dat zij alles wil herbekijken. Centraal staat de evaluatie van de inflatiedoelstelling. De ECB streeft naar een inflatie van ‘minder dan maar dicht bij 2 procent op middellange termijn, maar ze heeft die doelstelling de jongste jaren niet gehaald. Lagarde wil ook bestuderen of de ECB een bijdrage kan leveren in de strijd tegen de klimaatverandering. De evaluatie van de strategie zal bijna een jaar duren.

31 januari: Verenigd Koninkrijk verlaat Europese Unie

Bijna vier jaar na het referendum van 23 juni 2016 verlaat het VK op 31 januari de Europese Unie. De impact op de financiële markten zal wellicht beperkt zijn, omdat voorlopig weinig verandert in de praktijk. Op 1 februari start een overgangsperiode van elf maanden. Tegen eind december 2020 moeten het VK en de EU een akkoord bereiken over de toekomstige handelsrelaties.

3 februari: Eerste voorverkiezing voor presidentschap VS

De Democraten en de Republikeinen houden in de staat Iowa hun eerste voorverkiezing voor de nominatie van hun presidentskandidaat. Beleggers kijken vooral naar de Democraten. De uitslag van de voorverkiezing kan een indicatie geven welke Democratische politici kans maken om het op 3 november op te nemen tegen Trump, de verwachte kandidaat bij de Republikeinen.

De jongste peilingen suggereren dat ex-vicepresident en centrumkandidaat Joe Biden het meeste kans maakt om de Democratische kandidaat te worden. Na Biden halen de linkse kandidaten Bernie Sanders en Elizabeth Warren de hoogste scores in de peilingen. Een goede score van Sanders en/of Warren in Iowa kan zenuwachtigheid veroorzaken op de financiële markten. Beide politici willen de belastingdruk op ondernemingen verhogen.

3 maart: Super Tuesday in VS

De Democraten houden voorverkiezingen in een 15-tal staten, waaronder California en Texas. Dan wordt wellicht duidelijk wie de Democraten in de zomer zullen aanstellen als hun presidentskandidaat.

Juni: Fed beslist over nieuwe strategie

De Amerikaanse centrale bank (Fed) herbekijkt al enkele maanden haar strategie, instrumenten en communicatie. Ze wil tegen eind juni knopen doorhakken. Beleggers kijken vooral uit naar een mogelijke aanpassing van de inflatiedoelstelling van 2 procent.

De Fed overweegt een ‘makeup’ inflatiedoel. Dat komt erop neer dat de centrale bank op lange termijn een gemiddelde inflatie van 2 procent wil halen. Als de inflatie een bepaalde periode lager is dan 2 procent, moet die de periode daarna dus hoger zijn. Omdat de inflatie de jongste jaren lager dan de doelstelling was, zou de invoering van een ‘makeup’-clausule de deur openen voor een soepeler monetair beleid.

Een brexit zonder akkoord over de toekomstige handelsrelaties zou negatieve gevolgen hebben voor de economische groei en de beurzen.

Tegen juni zal ook duidelijker zijn welk monetair beleid de Fed in het tweede halfjaar wil voeren. De Fed signaleerde in december dat hij niet van plan is in 2020 de rente aan te passen. Toch verwacht de rentetermijnmarkt een renteverlaging, wellicht in december.

30 juni: Deadline voor aanvraag verlenging overgangsperiode brexit

Als het Verenigd Koninkrijk de overgangsperiode voor de brexit wil verlengen, moet het dat uiterlijk op 30 juni vragen. De Britse premier Boris Johnson heeft herhaaldelijk beklemtoond dat een verlenging van de overgangsperiode uitgesloten is. Als hij dat standpunt handhaaft en als de onderhandelingen met de Europese Unie over de toekomstige handelsrelaties moeizaam verlopen, zal in de zomer de angst voor een harde brexit toenemen. Een brexit zonder akkoord over de toekomstige handelsrelaties zou negatieve gevolgen hebben voor de economische groei en de beurzen.

September: Verkiezingen in Hongkong

Hongkong houdt in september verkiezingen voor de ‘wetgevende raad’, een soort parlement. De verkiezingscampagne en de -uitslag kunnen leiden tot een heropflakkering van de sociale onrust. De hevige en langdurige protesten van de jongste maanden hebben geleid tot een recessie in de stadsstaat. Hongkong is een belangrijk financieel centrum. Het is de thuishaven van de vijfde grootste aandelenmarkt en een belangrijke toegangspoort tot China.

3 november: Amerikaanse verkiezingen

Een zege van Sanders of Warren zou wellicht de aandelenmarkten doen dalen.

De Amerikanen moeten bij de presidentsverkiezingen een keuze maken tussen Trump en de kandidaat van de Democraten. De overwinning van Trump in 2016 heeft geleerd dat verrassingen niet uitgesloten zijn. Een zege van Sanders of Warren zou wellicht de aandelenmarkten doen dalen. Ook de verkiezingen voor alle leden van het Huis van Afgevaardigden en een derde van de senatoren zijn belangrijk. De samenstelling van het Congres bepaalt in belangrijke mate de slagkracht van de president.

December: ECB neemt beslissing over nieuwe strategie

Lagarde wil voor het einde van 2020 de evaluatie van de strategie afronden. Beleggers kijken vooral uit naar de mogelijke aanpassing van de inflatiedoelstelling en de gevolgen daarvan voor het monetair beleid.

31 december: Overgangsperiode brexit eindigt