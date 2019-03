De reumatesten van Galapagos in zes vragen

Galapagos beleeft spannende tijden. Het begon in 2003 met het onderzoek naar filgotinib, een geneesmiddel tegen reuma. De resultaten die het biotechbedrijf nu vrijgeeft over het medicijn zijn bepalend voor de toekomst.

Beleggers kijken al maanden reikhalzend uit naar de resultaten van de reumastudies Finch 1 en Finch 3. Ze zijn de laatste hindernis op weg naar de commercialisering van filgotinib, hét kroonjuweel van Galapagos.

1. Wat zijn Finch 1 en 3?

De studies Finch 1 en 3, waarbij het reumamiddel filgotinib wordt getest op 2.850 patiënten, maken deel uit van een drieluik: drie klinische fase 3-studies, of de laatste fase van onderzoek voor een medicijn op de markt kan komen. De naam van de studies verwijst trouwens naar de vinken op de Galapagoseilanden waarmee Charles Darwin zijn theorie van natuurlijke selectie kleur gaf.

In september vorig jaar leverde Finch 2 al sterke resultaten op. Het aandeel schoot die dag 17,5 procent hoger. Galapagos-CEO Onno van de Stolpe verklaarde toen trots: ‘Dat we positieve resultaten boeken in zo’n vergevorderd stadium van het onderzoek is hartstikke mooi. Maar ons onderzoek is nog niet afgelopen en het middel wordt verder getest op een grotere groep patiënten.’ Finch 2 evalueerde de werking van filgotinib bij reumapatiënten die meerdere andere medicijnen tevergeefs geprobeerd hadden.

De drie Finch-studies omvatten 3.452 patiënten. Van hen hebben 2.088 filgotinib genomen.

2. Is filgotinib beter dan andere reumamedicijnen?

De reden dat filgotinib hoog staat aangeschreven is omdat het een JAK-medicijn is, een nieuw type reumamedicijn dat anders werkt dan zijn voorgangers. JAK-medicijnen remmen een bepaald type enzymen, de Janus-kinasen, af in het lichaam en doen de ontsteking aan de gewrichten afnemen. Er zijn nog maar twee JAK-medicijnen op de markt. Een derde, van AbbVie, komt normaal gezien later dit jaar uit.

5 miljard Analisten schatten dat filgotinib tot 3 à 5 miljard euro omzet per jaar kan halen.

Filgotinib zou het vierde in de rij zijn, maar dat is volgens Galapagos geen probleem. Het biotechbedrijf gaf tot zover aan misschien niet ‘first in class’ te zijn, maar wel ‘best in class’. In oktober kon AbbVie al uitpakken met het nieuws dat zijn upadacitinib beter werkt dan Humira, het best verkochte reumamiddel ter wereld. Finch 1 en 3 zullen bepalen of filgotinib zijn rivaal upadacitinib evenaart of overschrijdt.

Analisten schatten dat filgotinib tot 3 à 5 miljard euro omzet per jaar kan halen, rekening houdend met het potentieel van een tiental andere ontstekingsziektes waartegen het middel ingezet kan worden. Maar reuma wordt de hoofdbrok.

Die miljarden zullen evenwel niet allemaal naar de bankrekening van Galapagos stromen. Topman Onno van de Stolpe sloot drie jaar geleden een deal met Gilead. Dat Amerikaanse bedrijf zit in de driving seat en zal de verkoop in de VS voor zijn rekening nemen, waarbij Galapagos recht heeft op 20 à 30 procent royalty’s. In Europa is er een co-promotiedeal in acht landen, waarbij de winst tussen beide bedrijven wordt verdeeld.

3. Hoeveel mensen lijden aan reuma?

Reuma is een chronische auto-immuunziekte waarbij de gewrichten ontsteken en aftakelen. De ziekte treft naar schatting 1 op 100 volwassenen en manifesteert zich meestal tussen 30 en 50 jaar. Voor farmabedrijven is reuma een van de meest lucratieve ziektes, goed voor een jaarlijkse omzet van zowat 20 miljard dollar (18 miljard euro).

De standaardbehandeling is methotrexaat, dat het immuunsysteem onderdrukt en zo vermijdt dat het immuunsysteem eigen cellen gaat aanvallen. Het middel is voldoende voor zowat de helft van de reumapatiënten. De andere helft schakelt in principe over op biologische medicijnen zoals Humira, Enbrel of Remicade: de zogeheten TNF-alfaremmers. De verwachting is dat JAK-medicijnen op termijn 35 procent van die patiëntengroep inpalmen.

4. Wanneer komt het medicijn in België op de markt?

Zijn de resultaten goed (genoeg), dan dient Galapagos nog dit jaar een aanvraag in ter goedkeuring bij het Europees geneesmiddelenagentschap EMA en zijn Japanse evenknie. Loopt alles vlot, dan starten Gilead en Galapagos in 2020 met de verkoop. De Benelux staat bovenaan op het lijstje.

Wanneer filgotinib op de Amerikaanse markt zal komen, is minder makkelijk te voorspellen. De Amerikaanse toezichthouder FDA eiste een extra studie naar de impact van het medicijn op de vruchtbaarheid van mannen. Eerdere proeven op muizen bleken een effect te hebben op de spermaproductie.

5. What’s next?

Nu de studieresultaten bekend zijn, is het de vraag of Gilead een overnamebod op Galapagos zal lanceren om de waarde van filgotinib voor 100 procent in huis te halen. De voorbije jaren is daar al meermaals over gespeculeerd.

Maar voor Van de Stolpe is dat het worstcasescenario. ‘Het is in het belang van alle stakeholders dat we een zelfstandig bedrijf blijven’, zei hij onlangs nog. ‘De beste bescherming is een hoge aandelenkoers. Maar uiteindelijk zijn het onze aandeelhouders die beslissen.’

Gilead (met 12,4 procent van de aandelen) zal dan in eerste instantie de Nederlandse miljardair Aat van Herk (9,9%) en de investeringsfondsen Wellington Management (6,3% ) en Sands Capital (5,3%) moeten overtuigen.

En wat filgotinib betreft: er loopt nog een reeks studies op patiënten, voor andere ziektes. Filgotinib is een breed inzetbaar middel tegen ontstekingsziekten, maakt Galapagos zich sterk. Na reuma zal Galapagos dan ook de goedkeuring vragen van filgotinib tegen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, beide darmaandoeningen.

6. Wat heeft Galapagos in de pijplijn?

Galapagos heeft nog meer in de pijplijn en werkt alvast aan de opvolging van filgotinib. Uit het onderzoeksprogramma Toledo, dat onlangs werd voorgesteld, zou het nieuwe filgotinib voortkomen. Ook een middel tegen ontstekingen dus. In 2018 investeerde het biotechbedrijf al 20 miljoen euro in Toledo.

De eerste tests op patiënten zouden later dit jaar plaatsvinden. Opnieuw reumatoïde artritis en lupus worden onder de loep genomen. ‘We zullen verschillende ziekten samen onderzoeken, zodat we snel kunnen zijn en de concurrentie op een afstand kunnen houden’, liet Van de Stolpe zich al ontvallen.

Maar het eerste geneesmiddel dat kans maakt om na filgotinib uit te komen, is een middel tegen IPF of idiopatische longfibrose. Dat is een chronische, onomkeerbare ziekte die vaak fataal is. Galapagos test het middel op 1.500 patiënten in fase 3 in de zogeheten Isabela-studie. Omdat het om een weesgeneesmiddel gaat voor een zeldzame ziekte waar nog geen oplossing voor bestaat, kan het middel nadien versneld op de markt komen. Dat zou 2022 kunnen zijn, volgens Van de Stolpe.

