De tweet van 1 miljard

Hoe groot de impact van televisiegezichten in de VS wel is, bleek uit een tweet van Kylie Jenner. De 20-jarige realityster, een halfzus van Kim Kardashian, liet weten dat ze de app Snapchat niet langer gebruikt. Waarna het aandeel Snap een duik nam van 6,06 procent, en 1,3 miljard dollar aan beurswaarde verloren ging.

‘Zooo, is er nog iemand die Snapchat niet meer opent? Of ben ik de enige? Ugh, dit is zo triest’, tweette Jenner, die 24,5 miljoen volgers telt, woensdagavond. Even later gevolgd door: ‘Ik hou nog van je Snap. Mijn eerste liefde.’ Maar het was al te laat. Snap, het bedrijf boven de app waarmee vooral tieners beelden en berichten versturen die maar even zichtbaar blijven, ging gisteren diep in het rood.