De vijf favoriete aandelen van Victor Zwart

Edwards Lifesciences | Medische technologie

Edwards Lifesciences is een medisch technologiebedrijf dat zich richt op structurele hartziekten. Het bedrijf is de marktleider op het gebied van systemen voor de vervanging van transkatheterhartkleppen. Die minimaal invasieve technologie vervangt openhartchirurgie als standaardzorg wegens de snellere hersteltijden en betere veiligheidsscores. Het bedrijf groeit met dubbele cijfers dankzij een groeiend klantenbestand en een sterke concurrentiepositie. Het op innovatie gerichte bedrijf geeft bijna een vijfde van zijn inkomsten uit aan onderzoek en ontwikkeling.

Intuitive Surgical | Robotchirurgie

Het medisch technologiebedrijf Intuitive Surgical is een wereldleider in robotchirurgie. Het bedrijf werd daarin een pionier na het verwerven van een prototype van een onderzoeksinstituut verbonden aan de universiteit van Stanford in 1995. Het managementteam heeft de leidende rol van Intuitive sindsdien verder ontwikkeld en versterkt. De voorsprong van Intuitive wordt ondersteund door zijn technologische knowhow, wettelijke goedkeuringen, een uitgebreide ondersteuningsinfrastructuur en een grote ‘installed base’ met een ervaren medische gemeenschap.

Adobe | Software

Adobe bevindt zich in een unieke positie om te profiteren van de grote vraag naar geavanceerde creatieve software en software die digitale marketing ondersteunt en faciliteert. Adobe is overgestapt van permanente licenties naar cloudversies van zijn belangrijkste producten waarvoor een maandelijks bedrag aangerekend wordt. De strategie om nieuwe gebruikers te winnen en de gemiddelde omzet per gebruiker te verhogen werkt goed. Dat blijkt uit de resultaten van de afgelopen kwartalen. Wij vinden Adobe een van de aantrekkelijkste investeringsmogelijkheden in de IT-sector.

Shopify | E-commerce

Shopify is het op een na grootste platform voor e-commerce in de VS. Het bedrijf begon met het ontwikkelen van software om e-commercewebsites te bouwen. Het bedrijfsmodel evolueerde later naar een breed ecosysteem dat handelaren toegang geeft tot een breed scala aan aanvullende diensten, zoals die van Shopifys partners, waaronder appontwikkelaars en siteontwerpers. De pandemie versnelt de acceptatie van onlinewinkelen, waardoor de winstvooruitzichten van Shopify toenemen. De crisis helpt Shopify om meer handelaren te overtuigen om online te verkopen met behulp van zijn software.

