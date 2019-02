Deze brief aan aandeelhouders leest elke belegger met een vergrootglas

Warren Buffett publiceert vandaag voor de 54ste keer zijn onnavolgbare brief aan de aandeelhouders. Ook nu weer zal elke zichzelf respecterende belegger en CEO het epistel met een vergrootglas lezen.

Wat ooit begon als een cijferbrij over textielfabrieken in New England, geldt al decennia als verplichte lectuur voor beleggers. Berkshire Hathaway, zo heetten de fabrieken waarop Warren Buffett in de jaren 60 de hand legde. Ze vormden het onwaarschijnlijke begin van een imperium dat Buffett het etiket van superbelegger en orakel opleverde.

Een deel van die faam dankt Buffett aan de brief aan de aandeelhouders die hij elk jaar pent als voorzitter van Berkshire Hathaway, dat belangen in talloze industrieën groepeert. Zijn schrijfsels, die makkelijk oplopen tot 30 pagina’s, gaan niet alleen in op de prestaties van zijn conglomeraat, maar waaieren breed uit. Buffett strooit met beleggingswijsheden, pertinente analyses, kwinkslagen en kritische uithalen.

Een van zijn favoriete doelwitten, actieve fondsbeheerders die beleggers stevige kosten aanrekenen maar ondermaats presteren, kreeg in de brief van 2017 nog een veeg uit de pan. ‘De beheerders gaan met de grote winsten lopen, niet de klanten’, klonk het.

Al heeft ook Buffett het de jongste tijd niet onder de markt. Gisteren incasseerde hij een (papieren) verlies van ruim 4 miljard dollar op zijn belang in de voedingsgroep Heinz Kraft, die een pandoering op de beurs kreeg na de bekendmaking van een forse afboeking en een onderzoek naar zijn boekhouding.

De kracht van Buffetts schrijven schuilt mede in zijn toegankelijke en persoonlijke taalgebruik, zeggen fans als Stéphane Mercier, partner van de vermogensbeheerder Mercier Vanderlinden. ‘Het grote succes van de brieven zit in het talent van Buffett als zakenman en als belegger om ingewikkelde materie op zo’n manier uit te leggen dat iedereen ze kan begrijpen.’

Mercier Vanderlinden hanteert net als Buffett de filosofie van de waardebelegger, die naar fundamenteel ondergewaardeerde aandelen speurt om die lang in portefeuille te houden en geduldig de vermogenswinst naar boven te laten drijven.

Wat de brief nog bijzonder maakt, is dat uiteenlopende doelgroepen er nuttige informatie in terugvinden. De onderwerpen die Buffett aansnijdt, variëren van economie en politiek tot management en filosofie. ‘Vaak bevatten de brieven informatie over uiteenlopende sectoren, met nieuwe inzichten en een frisse kijk. Hierdoor kan iedereen wel iets nuttigs uit de brief halen’, zegt Mercier.

Bovendien is Buffett een onverbeterlijke optimist. ‘Hij ziet altijd overal kansen in plaats van bedreigingen. Zo’n levenshouding is essentieel om succesvol te zijn. Wie altijd negatief en bang is, komt niet ver’, zegt Mercier. In zijn brief van vorig jaar haalde Buffett er het befaamde gedicht ‘If’ van Rudyard Kipling bij om te onderstrepen hoe belangrijk het is het hoofd koel te houden als de beurzen plots van groen naar rood gaan - ‘zonder te pauzeren op oranje’. Op zo’n moment liggen de koopjes voor het rapen, al moet je er wel de middelen voor hebben.

Dat laatste is geen probleem, wel integendeel. Berkshire Hathaway zit op een cashberg van ruim 100 miljard dollar. Alleen vindt Buffett maar moeilijk aantrekkelijke overnamedoelwitten in een markt waar veel gretige beleggers op prooien jagen. Zijn jongste grote overname, goed voor 32 miljard dollar, dateert alweer van drie jaar geleden. Vorig jaar verzuchtte hij nog dat de overnameprijs ‘bijna irrelevant’ lijkt te zijn geworden voor veel optimistische beleggers. Mercier vraagt zich dan ook af of Buffett in zijn brief zal hinten op een mogelijke oplossing voor dit luxeprobleem, zoals de cash aanwenden voor de inkoop van eigen aandelen.

Aandeelhouders hopen ook duidelijkheid te krijgen over Buffetts beleggingen in Apple en in bankaandelen. En dan is er nog de atypische trade in de softwaregroep Oracle die Berkshire Hathaway vorig jaar deed. In het derde kwartaal kocht het voor 2,1 miljard dollar Oracle-aandelen, waarna het die in het volgende kwartaal alweer verkocht. Zo’n kortetermijnpositie is hoogst ongebruikelijk voor de waardebelegger Buffett. Wat is er aan de hand?

Wat de vraag oproept hoe consequent de uitgesproken Buffett is. ‘Doe wat Buffett doet, niet wat hij zegt’, klinkt het soms in beleggerskringen. Dat de volkse en goedlachse Buffett vanuit het verre Omaha, Nebraska, al eens met scherp schiet op Wall Street maakt hem in die kringen kwetsbaar voor de kritiek dat hij zelf evengoed een meedogenloze belegger kan zijn.

Hem wordt weleens inconsequentie verweten omdat hij publiekelijk pleit voor hogere belastingtarieven voor grootverdieners als hijzelf, maar er vervolgens in zijn eigen bedrijf alles aan doet om de belastingdruk te minimaliseren.

Mercier nuanceert dat: ‘Buffett is heel vaak in beeld en wordt vaak naar zijn persoonlijke mening gevraagd. Dan is het makkelijk om iemands woorden uit de context te halen of ze tegen hem te gebruiken. Ik vind hem over het algemeen zeer consequent. Dat kan je ook zien aan zijn brieven. Die zijn meestal redelijk voorspelbaar.’