Dividenden fors omhoog na coronajaar

Dat is beter dan het helse jaar waarvoor veel analisten en bedrijven in de lente vorig jaar vreesden. Bovendien werd de nettowinst gedrukt door een pak eenmalige factoren. Bij veel bedrijven hielp de steun van de overheid. De tijdelijke werkloosheid en andere loonsubsidies beperken de schade bij onder meer de bioscoopketen Kinepolis of de koffieservicegroep Miko .

Ondanks de hevigheid van de pandemie kijken veel ondernemingen relatief optimistisch vooruit. De vaccins en de beter gevulde orderboekjes doen hen hopen op een groeiherstel. Dat vertrouwen uit zich in de winstuitkeringen. Nadat vorig jaar veel bedrijven in hun coupon hadden gesnoeid, verhogen of hervatten dit jaar vier op de tien het dividend. Een op de tien schrapt of verlaagt de coupon.