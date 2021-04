Dividenden verbieden minder gemakkelijk dan het lijkt...

Dividenden verbieden omdat de lonen niet genoeg mogen stijgen is wettelijk mogelijk. Maar evident is het niet.

Wat staat er in die wet van 1996, en hoe hard is de koppeling tussen lonen en dividenden?

Midden jaren 90 bleek dat de Belgische lonen steevast sneller stegen dan die in de buurlanden, wat de concurrentiepositie van onze bedrijven ondermijnde. De regering-Dehaene voerde daarom met de Wet van 1996 een loonnorm in. Op basis van de loonkostenontwikkeling in Nederland, Duitsland en Frankrijk wordt sindsdien om de twee jaar bepaald hoeveel de lonen in ons land mogen stijgen boven op de index. Door die index worden de lonen automatisch aangepast aan de stijgende levensduurte, een mechanisme dat behalve in België alleen nog in Luxemburg, Malta en Cyprus bestaat.

Het Belgische loonoverleg werd zo in een strak keurslijf gestoken: op nationaal niveau wordt bepaald hoeveel bedrijven de lonen maximaal kunnen verhogen, op sectoraal niveau wordt een minimale loonstijging vastgelegd. Maar de wet kon niet voorkomen dat de lonen in ons land snel bleven stijgen. Loonkostenstijgingen bij de buren werden steevast overschat en onze inflatie - en dus indexering van de lonen - werd onderschat, wat ertoe leidde dat onze loonkostenhandicap almaar groter werd. Belgische werknemers mogen dan wel productief zijn, door de hoge loonkosten werden we uit de markt geprijsd.

Om de Belgische concurrentiepositie te verbeteren, voerde de regering-Di Rupo een loonbevriezing door en de regering-Michel een indexsprong. De regering-Michel paste ook de wet van 1996 aan, waardoor eventuele ontsporingen van de loonkosten bij een volgende overlegronde worden afgetrokken van de beschikbare loonmarge. Tot grote woede van de vakbonden is er door die wet minder ruimte voor hogere lonen.

De wet van 1996 legt niet alleen een matiging van de lonen op, maar maakt ook het matigen van andere inkomsten mogelijk. Het gaat bijvoorbeeld om de inkomens van de vrije beroepen, dividenden, huurinkomsten en tantièmes, zoals die worden beschreven in het intussen fameuze artikel 14. De regering kan beslissen die inkomsten aan een ‘matiging’ te onderwerpen, al is dat nog nooit gebeurd.

Is het juridisch mogelijk dividenden te verbieden? Wat zijn de risico’s?

‘Het is mogelijk met een wet dividenden te verbieden’, zegt Werner Heyvaert, advocaat van het kantoor AKD Benelux Lawyers. ‘Er zijn recente voorbeelden. In België mogen bedrijven die coronasteun krijgen geen dividend uitbetalen. In Nederland bestaat een gelijkaardige wet. Een wetswijziging zou kunnen bepalen dat een onderneming geen dividend mag uitkeren of het dividend niet mag verhogen als het personeel geen loonsverhoging krijgt.’

Voor een verbod op dividenden is een wet nodig en wellicht bestaat daarvoor geen meerderheid in het parlement. Werner Heyvaert, Advocaat AKD Benelux Lawyers

‘Voor een verbod op dividenden is een wet nodig en wellicht bestaat daarvoor geen meerderheid in het parlement.’ Zelfs als er een parlementaire meerderheid is, zijn er toch nog juridische risico’s. ‘Wat zal het advies zijn van de Raad van State? Er is ook een risico dat getroffen bedrijven aan het Grondwettelijk Hof vragen de wet te vernietigen.’

Daarnaast zijn er ook economische risico’s. Een verbod op dividenden zou het vertrouwen van beleggers ondermijnen, niet alleen in België maar ook in het buitenland. Meer dan 40 procent van de dividenden van Belgische bedrijven wordt uitgekeerd aan buitenlandse aandeelhouders. ‘Dit zou een slecht signaal zijn voor het investeringsklimaat’, zegt Geert Janssens, hoofdeconoom van Etion, het forum van geëngageerde ondernemers.

Wat is het verschil tussen lonen en dividenden? Is een koppeling tussen lonen, winsten en dividenden mogelijk en wenselijk?

Lonen zijn belangrijke, min of meer vaste productiekosten voor een onderneming. Dividenden zijn een vergoeding die bedrijven uitbetalen aan aandeelhouders die geld hebben geïnvesteerd. Ze zijn afhankelijk van de winst en daardoor variabel. Hoe hoger de winst, hoe meer dividend een onderneming kan uitkeren. Maar een winstgevende onderneming moet niet noodzakelijk een dividend uitbetalen. Ze kan de winst ook gebruiken om investeringen te financieren. De aandeelhouder van een onderneming is dus niet zeker dat hij een dividend ontvangt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om werknemers op een fiscaalvriendelijke manier mee te laten genieten van de goede prestaties van een onderneming. Ondernemingen kunnen sinds 2008 een prestatiebonus (cao90) geven als de doelstelling van het bonusplan is bereikt. Ze kunnen sinds 2018 ook een deel van de winst toekennen in de vorm van een winstpremie. Slechts 1,15 procent van de werknemers kreeg vorig jaar zo’n premie, blijkt uit cijfers van de hr-dienstverlener Securex.

Als het goed gaat in een bedrijf en de werknemers ook aandeelhouders zijn, kunnen zij daarvan profiteren. Vincent Van Dessel Topman Brusselse beurs

Janssens noemt die stelsels een sterke cocktail om de betrokkenheid en samenwerking binnen een onderneming te versterken. ‘Veel bedrijfsleiders van ondernemingen die het goed hebben gedaan zijn bereid iets meer te geven. Maar voor sectoren die afzien, doet elk procent extra loon pijn.’

Vincent Van Dessel, de topman van de beurs van Brussel, ziet nog een andere oplossing. ‘Maak het aandeelhouderschap van werknemers fiscaal aantrekkelijker. Als het goed gaat in een bedrijf en de werknemers ook aandeelhouders zijn, kunnen zij daarvan profiteren.’

Zijn de dividenden de jongste jaren gestegen of gedaald?

De dividenden van de Belgische ondernemingen zijn in 2020 met 37 procent gedaald naar 53,1 miljard euro nadat ze in 2019 met 36 procent waren gestegen (zie grafiek). De daling bij de financiële instellingen (-61%) was veel groter dan bij de niet-financiële ondernemingen (-27%). De Europese Centrale Bank verbood de banken dividenden uit te betalen om hun kapitaalbuffers te versterken. In vergelijking met 2015 bleven de dividenden van niet-financiële bedrijven ongeveer stabiel en zijn de winstuitkeringen van financiële instellingen sterk gedaald. De brutoloonmassa is de jongste vijf jaar gestegen. Die toename weerspiegelt een stijging van de reële lonen, inflatie en de groei van het aantal jobs.

Voor de Belgische beursgenoteerde bedrijven zijn er ook al cijfers van de dividenden die zij in 2021 uitkeren. De dividenden van de Belgische beursgenoteerde bedrijven dalen in 2021 met 10 procent. Als geen rekening wordt gehouden met de forse verlaging door AB InBev stijgen de dividenden met 19 procent.

Klopt het dat de dividenden van supermarktketens fors zijn gestegen en dat werknemers als kassiersters niet mee profiteren?

Warenhuizen hebben de omzet zien stijgen. Maar de uitgaven voor beschermingsmateriaal en extra vergoedingen deden ook de kosten toenemen. De bedrijfswinst van Colruyt steeg in de eerste helft van het op 31 maart afgesloten boekjaar 2020-21 met 17 procent. Bij Ahold Delhaize daalde de nettowinst met 21 procent maar steeg het dividend met 18 procent. Carrefour boekte een 16 procent hogere bedrijfswinst en verhoogde het dividend met 4 procent. Ahold Delhaize en Carrefour zijn wereldbedrijven, die slechts een klein deel van hun omzet in België boeken.