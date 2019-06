Duitse industrie krijgt uppercut

De Duitse industriële productie is in april met 1,9 procent gedaald (maand op maand) nadat ze twee maanden op rij was toegenomen. Dat is de slechtste prestatie in bijna vier jaar.

De daling is veel groter dan economen hadden verwacht: zij rekenden op een terugval met 0,4 procent.

De grootste economie van de eurozone lijdt onder de internationale handelsspanningen en de onzekerheid rond de brexit. Dat komt ook tot uiting in de export van Duitsland, die in april met 3,7 procent is teruggevallen. Het is de sterkste daling sinds augustus 2015.

'Afschuwelijk'

‘Dit is een afschuwelijke start van het tweede kwartaal voor de Duitse industrie’, meent ING-econoom Carsten Brzeski. De wereldwijde handelsspanningen laten sporen na, evenals tijdelijke problemen in de autosector en de chemische industrie. Die laatste zouden nu echter van de baan moeten zijn, maar telkens weer is er een disruptieve eenmalige factor die het plaatje komt verstoren.

Hij ziet de Duitse industrie dan ook zwalpen tussen enerzijds lage rentevoeten, hoge capaciteitsbenutting en een grote nood aan nieuwe investeringen, en anderzijds verstoring door de handelsspanningen en structurele veranderingen in de maakindustrie.