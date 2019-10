Een kater en hippe Technotronic

Zeg het niet aan tafel als u rebellerende tieners in huis hebt, maar op café kun je veel leren. Aan de toog kom je niet alleen te weten wat er zoal leeft bij de mensen, af en toe kun je er als journalist een primeur opsnuiven. Sommige bronnen zijn loslippiger bij een pint dan aan de telefoon. Gewoon observeren kan ook al veel helpen. Donderdagavond in het overvolle café De Blauwe Koe probeerde ik te kijken wie biertjes van AB InBev (-11,8%, 73,68 euro) aan het nuttigen was omdat daags nadien onze nationale biergigant zijn cijfers zou vrijgeven. Het werk is nooit ver weg, en soms moet je het nuttige aan het aangename paren. Op de kaart prijkten meerdere namen van AB InBev. Maar aan tafel was niemand de merken uit Leuven aan het nuttigen, behalve een enkeling die een Stella of een Tripel Karmeliet dronk.

Grote merken hebben het moeilijk. De consument, zeker de jongere, is niet trouw aan een merk en wil nieuwe, liefst authentieke of ambachtelijke dingen proberen. Op de tafels stond gerstenat als Omer, St. Bernardus, Keizer Karel, Orval, De Poes of Bornemse Tripel. Niemand dronk Leffe, ooit het hippe abdijbier van AB InBev. De opmars van kleine brouwerijtjes is een wereldwijd fenomeen. Wie heeft daar het meest last van? De allergrootste natuurlijk! Het is een van de redenen waarom AB InBev het zo moeilijk heeft meer bier te verkopen.

Het geeft dan maar veel gratis weg. AB InBev zegt in zijn persbericht dat de premiumisering en lagere kosten gedeeltelijk tenietgedaan werden door zijn ‘slimme betaalbaarheidsstrategie’. Dat is een eufemisme in de hoogste graad voor wat u beter kent als ‘1+1 gratis’ of andere superpromo’s voor Jupiler of Leffe. De magere cijfers van de brouwer waren de voornaamste reden waarom de Bel20 het op weekbasis met een verlies van 0,1 procent veel slechter deed dan de overige Europese beursindexen.

Wat AB InBev zijn ‘slimme betaalbaarheidsstrategie’ noemt, is een eufemisme in de hoogste graad voor superpromo’s als ‘1+1 gratis’.

Gelukkig compenseerde de technologie de bierkater. Om te beginnen dankzij Barco (+12,9%, 192 euro). De beeld- en projectiespecialist zag zijn kwartaalomzet 7,3 procent groeien. Het orderboekje dikte 13 procent aan. Barco heeft genoeg vertrouwen om de prognose voor zijn brutowinstmarge met 2 procentpunten te laten groeien tot 14,1 procent. Twee jaar geleden haalde Barco niet eens de lat van 10 procent.

De strategie van CEO Jan De Witte omzetgroei niet als excuus te gebruiken om niet op de kosten te letten loont voor de winstgevendheid. Herinnert u zich nog dat Barco eind vorig jaar 240 jobs schrapte, 7 procent van het totaal? Volgens De Witte was het een oefening om de niet-efficiënte activiteiten die het bedrijf te traag maakten eruit te halen. Intussen zijn de Belgische activiteiten gecentraliseerd in The Engine, de nieuwe hypermoderne locatie in Kortrijk. De fabriek in Kuurne is gesloten.

De ommezwaai bij wat vroeger een traag, log conglomeraat was, is het werk van grootaandeelhouder Charles Beauduin. Sinds hij in 2014 in Barco stapte, steeg de koers 236 procent. Hij hamerde op de integratie van alle afdelingen zodat ze kunnen profiteren van elkaars expertise en onderzoek.

Cinemagekke Chinezen

De groei van Barco in het derde kwartaal was in de eerste plaats te danken aan de cinemagekke Chinezen. De vraag naar digitale projectoren boomde. Toen Barco zijn cinematak onderbracht in de joint venture Cinionic met Chinese partijen waren velen eerst bang dat de Chinezen de West-Vlamingen een loer zouden draaien en de technologie zouden wegkapen. Maar Cinionic is intussen een groot succes. Vooral de lasertechnologie, waardoor projectoren hun energieverbruik met de helft zien dalen en ook een veel langere levensduur krijgen, is een schot in de roos.

Ook de medische divisie gaat met dubbele cijfers omhoog. Ook hier omarmt Barco de Chinezen. De groep opende begin dit jaar een fabriek en onderzoekscentrum in Suzhou voor medische beeldschermen. Barco’s digitale operatiekamer Nexxis, die soft- en hardware combineert met artificiële intelligentie en robots om chirurgen te assisteren bij operaties en diagnoses, is internationale toptechnologie. Barco heeft er stukjes van allerhande bedrijven in geïntegreerd tot één topproduct uit Vlaanderen. Ook Clickshare, waarmee je draadloos presentaties kunt tonen, groeide meer dan 10 procent. Alleen de afdeling controlekamers deed het minder, maar die tak hangt af van zeer grote orders waardoor hij automatisch wispelturiger is.

Samengevat is er genoeg groei voor Barco. Maar is die intussen niet voldoende in de aandelenkoers weerspiegeld? De meeste analisten menen van niet. Barco noteert tegen een stevige 23 keer de verwachte winst voor dit jaar maar dat zegt niet alles. Het bedrijf is schuldenvrij en heeft 305 miljoen euro cash op de balans. Rekening houdend met die cash belandt de ondernemingswaarde versus de brutobedrijfswinst, in vakjargon de EV/ebitda, op iets minder dan 13 en zakt die tegen 2021 tot minder dan 10. Dat is niet hoog voor een hightechbedrijf.

Ook het technologiebedrijf Melexis (+20,2%, 70,70 euro) hoorde bij de Europese toppers. De ontwikkelaar van chips voor de autosector slaagde er voor het derde kwartaal op rij in de omzet licht te laten stijgen en belooft meer van hetzelfde voor het huidige trimester. ‘De voorraadafbouw bij onze klanten lijkt weg te ebben’, stelt het bedrijf. Daarmee lijkt Melexis te zeggen dat het dieptepunt achter de rug ligt. De koerswinst werd ondersteund door onverwacht sterke verkoopcijfers bij Daimler (Mercedes) en de Peugeot-groep (Peugeot, Citroën, Opel), al vormde Renault met een flinke omzet- en winstwaarschuwing een dissonant.

De koers van Melexis loopt al een flink eind voor op de autoverkoop. Tot nu toe reden wereldwijd 5 procent minder nieuwe wagens de garage uit. De Europeanen kochten 2 procent minder auto’s, vooral omdat ze niet weten welke aandrijving te kiezen. Diesel maar ook benzine ligt steeds meer onder vuur en elektrische wagens blijven duur met een teleurstellend rijbereik. Melexis noteert volgens de analisten tegen zowat 40 keer de verwachte winst voor dit jaar, wat erg hoog is en al een flinke verbetering voor de komende jaren omvat. Bovendien zakte de winstmarge licht. Gelukkig is Melexis net als Barco schuldenvrij.

Maffiosimanagers

Niet schuldenvrij is Econocom (+0,2%, 2,37 euro), al is de put van 405 miljoen euro beheersbaar. De IT-groep bevestigde de jaarprognose om een brutobedrijfswinst van 128 miljoen euro te halen, wat overeenkomt met 3,2 keer de schulden. Maar topman Jean-Louis Bouchard lette niet goed op zijn managers in Italië, die als echte maffiosi hem - en dus ook alle andere aandeelhouders - bestalen. Wanneer u het woord ‘fraude’ hoort, holt u als aandeelhouder best zo snel mogelijk naar de nooduitgang. Sinds de jarenlange fraude in juni bekend raakte, crashte de koers met een derde. Vorig kwartaal kostte het schandaal Econocom 76 miljoen euro omzet in Italië. Zonder het schandaal had de leasingtak groei geboekt, terwijl die nu 5,7 procent zakte. Gelukkig dikten de inkomsten uit digitale diensten een tiende aan, waardoor de hele groep nog een omzetgroei van 2,6 procent kon neerzetten.