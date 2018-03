‘Er verschijnen barstjes in de aandelenhausse'

De Italiaanse verkiezingsuitslag en de dreiging van een handelsoorlog wettigen nog lang geen beleggerspaniek. ‘Maar het zorgt wel voor barstjes in de jarenlange aandelenhausse’, waarschuwt ING-econoom Peter Vanden Houte.

Beleggers in de eurozone hebben weer een gevaarlijke geopolitieke klip gerond. Dat bleek althans uit de marktreactie op de Italiaanse verkiezingen – die velen met rood omcirkeld hadden in hun agenda – én het beklinken van de grote coalitie tussen christen- en sociaaldemocraten in Duitsland.

Dat laatste zorgde maandag voor opluchting op de Europese beurzen, terwijl de verkiezingszege van de Italiaanse anti-establishmentpartijen zich enkel liet voelen in de thuismarkt. Daar steeg de rente op Italiaans 10-jarig staatspapier met 3 basispunten en daalde de aandelenbeurs met 0,4 procent. Italiaanse banken, die zo’n 345 miljard euro van dat staatspapier in handen houden, waren de grootste verliezers.

De financiële markten lijken niet wakker te liggen van het Italiaanse verkiezingsresultaat, dat op een moeilijke regeringsvorming wijst.

Peter Vanden Houte: ‘De Duitse coalitievorming had een gunstige invloed op de markten, maar het klopt dat beleggers niet echt problemen in Italië zien. Het past ook wel in een trend waarbij markten immuun lijken te zijn geworden voor politiek nieuws.’

‘Toch is de uitslag niet helemaal onschuldig. Het is weliswaar een geluk bij een ongeluk dat de populistische Vijfsterrenbeweging geen meerderheid heeft en er dus een coalitie nodig zal zijn, waardoor extreme standpunten typisch afgezwakt worden. Maar het politieke centrum is intussen wel weggesmolten, terwijl de Lega de grootste partij is in het centrumrechtse blok en dus mogelijk de premier kan leveren. Lega is de meest eurosceptische partij, ook al heeft ze daar geen nadruk op gelegd tijdens de campagne. De Vijfsterrenbeweging weet dan weer niet goed wat te denken en is onvoorspelbaar.’

Het gevaar voor een nieuwe eurocrisis is voorlopig geweken?

Vanden Houte: ‘Italië heeft een hoge overheidsschuld, maar het begrotingstekort is vrij laag. De regering-Gentiloni beheert de zaken ook goed, met enkele begrotingsmaatregelen die op automatische piloot lopen. Zo is er een geplande btw-verhoging om het begrotingstekort te verminderen. Het is dus niet zo dat alles in honderd zal lopen zolang de regeringsvorming aansleept. Italië geniet bovendien van economische groei, wat het land minder kwetsbaar maakt. Al kan de onrust wel toenemen als Lega-leider Matteo Salvini in de regering zou komen en een discours tegen de euro zou lanceren.’

‘Toch zijn er nog enkele schokdempers. Zo koopt de Europese Centrale Bank (ECB) nog altijd schuldpapier van eurolanden in het kader van haar crisisbeleid, ook van Italië dus. Dat gebeurt volgens een verdeelsleutel tussen de landen. Maar de ECB heeft in haar communicatie een onderbelichte opening gecreëerd om vrijer schuldpapier te kopen eens ze haar netto-aankopen – die nog tot minstens september lopen – heeft stopgezet en in plaats daarvan de hoeveelheid enkel nog stabiel houdt door papier op vervaldag te vervangen. Dan zou ze bijvoorbeeld meer Italiaanse obligaties kunnen kopen, waardoor de rente op Italiaanse papier gedrukt zouden worden.’

Intussen zet de handelsoorlog waarmee de Amerikaanse president Donald Trump dreigt beleggers op scherp. Ook hier geen reden tot paniek?

Vanden Houte: ‘Het is niet de eerste keer dat Trump erover praat, maar ditmaal lijken we dichter bij een handelsoorlog dan voorheen. Hij heeft al zoveel lawaai gemaakt dat er wel iets uit de bus zal moeten komen. Voorlopig zijn de aangekondigde importtaksen voor staal en aluminium problematisch voor niet-Amerikaanse producenten in die sectoren, maar voor de economie en de beurs als geheel zijn ze niet het einde van de wereld. We weten trouwens nog niet wat er precies zal gebeuren. Europa dreigt met vergeldingsmaatregelen, maar typisch blijft dat bij eerder symbolische maatregelen. Die krijgen veel weerklank in de media, maar wegen economisch niet zo zwaar. Bijvoorbeeld een importtaks op Harley-Davidson-motoren, zoals al geopperd werd.’

‘Zolang het bij symbolische dossiers blijft, zal het allemaal wel meevallen. Alleen gebeurt dit op een moment dat de beurzen stevig gewaardeerd zijn en professionele beleggers nog overwogen zijn in aandelen. Dan wordt het lastig om meerdere schokken op te vangen. Je ziet dan ook barstjes komen in het verhaal van de jarenlange aandelenhausse, waarbij beleggers geen alternatief zagen voor aandelen. Zolang de economie onder stoom blijft en de bedrijfswinsten blijven groeien is het te vroeg om te panikeren. Pas wanneer signalen van een economische afkoeling opduiken, is mogelijk een keerpunt aangebroken.’